Por una serie de medidas que han impedido que los generadores de electricidad en el país reciban una remuneración adecuada por el servicio que han suministrado a la empresa Air-e, la Termocandelaria Power S.A. (TPSA) radicó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas e Inversiones (CIADI).

La solicitud, que incluye afectaciones a las empresas Tecan y Tebsa, tuvo en consideración que la conducta de Colombia es contraria a las obligaciones de un tratado o convenio, especialmente en lo que concierne al trato justo y la prohibición de medidas arbitrarias o discriminatorias.

“TPSA ha contribuido por más de dos décadas a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Acudir al CIADI es una decisión que tomamos dentro del marco previsto por el tratado entre España y Colombia, con el propósito de proteger nuestra inversión y buscar una solución justa, sin que ello altere nuestro compromiso con el país y con la operación responsable de nuestros activos”, señaló Eduardo Damián Villarreal, Presidente de la Compañía.

Dicho esto, la compañía indicó que la conducta de Colombia ya ha ocasionado pérdidas materiales a TPSA y sus filiales. “Dichos daños comprenden tanto daños existentes, que a la fecha de la Solicitud de Arbitraje se estiman en más de US$198,4 millones, como daños futuros, que serán cuantificados en el curso del procedimiento”.

Ante este panorama, la TPSA aclaró que la decisión de acudir al arbitraje internacional no modifica su compromiso de largo plazo con Colombia, con sus trabajadores, con sus activos de generación y con la confiabilidad del sistema eléctrico.

“En sectores intensivos en capital como la generación eléctrica, la estabilidad regulatoria y contractual es fundamental para garantizar la disponibilidad de activos, la continuidad del servicio y la confianza necesaria para nuevas inversiones”, comentó.

De esta manera, es importante destacar que este proceso de arbitraje se ha iniciado al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia (el Tratado), en vigor desde el 22 de septiembre de 2007, y se tramita conforme al Convenio CIADI.

Cabe resaltar que Termocandelaria opera en el sector eléctrico colombiano desde hace más de dos décadas a través de sus filiales colombianas, Termocandelaria S.A.S. E.S.P. (TECAN) y Termobarranquilla S.A. E.S.P. (TEBSA), que en conjunto representan una de las mayores carteras de plantas de generación termoeléctrica del país, con una capacidad efectiva neta combinada de aproximadamente 1.466 MW.