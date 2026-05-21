El gobernador del Atlántico Eduardo Verano destacó los avances realizados en la infraestructura para telecomunicaciones en la carrera 51B, obras que calificó sin precedentes en el departamento del Atlántico, por su capacidad para integrar movilidad, drenaje y conectividad digital.

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La intervención no solo incrementa la capacidad vehicular y peatonal, sino que multiplica el sistema hidráulico e incorpora infraestructura digital que constituye lo que el mandatario ha denominado “una autopista digital”, por la gran cantidad de fibra óptica que posee.

Verano explicó que, de los 40 ductos instalados para fibra óptica, 24 están destinados específicamente a fortalecer la conectividad de las universidades y colegios ubicados sobre la carrera 51B.

Para el mandatario, esta proyección triplica la capacidad instalada previa, consolidando a la Gran Vía como un corredor estratégico para el desarrollo digital de la región Caribe, con un importante impacto internacional.

“No le hemos negado nada a esta vía. Adicional a la parte vial e hidráulica, que son dos componentes importantes, hay un tercer elemento, que es la parte digital”, comentó el mandatario departamental.

“Al lado y lado de la autopista se instalaron 20 ductos de cuatro pulgadas, que permiten introducir la fibra óptica básica necesaria para que esto sea, sin ninguna duda, el sitio de mayor inteligencia digital y novedosa a nivel mundial que se requiere para estar con una conectividad total”, precisó Verano.

El gobernador del Atlántico sostuvo que entiende a los transeúntes y residentes de esta zona por las molestias que este tipo de obras de alta ingeniería conlleva.

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“Los entendemos y realmente tienen razón en el sentido de que es imposible hacer una obra de esta magnitud sin crear todas las incomodidades de cierre de vías y demás. Les pedimos mil excusas, pero que, por favor, entiendan que este mega proyecto traerá un mayor desarrollo a Barranquilla y su área metropolitana”, expresó el mandatario departamental.