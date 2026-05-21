El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informó este jueves 21 de mayo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud que buscaba revocar la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.

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A través de un comunicado, la organización señaló que la petición pretendía cuestionar el proceso de recolección y validación de firmas que respaldaron la inscripción del aspirante presidencial.

Según el documento, la decisión del CNE ratifica la legalidad del proceso y deja sin sustento las acusaciones presentadas contra el candidato y el movimiento político.

Defensores de la Patria aseguró que “no existía prueba técnica, documental, pericial, testimonial ni siquiera sumaria que sustentara las acusaciones formuladas contra Abelardo De La Espriella y Defensores de la Patria”.

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Asimismo, el movimiento indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó el cumplimiento del número mínimo de firmas válidas exigidas para la inscripción presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos.

En el comunicado también afirmaron que “la solicitud pretendía sembrar dudas sobre una candidatura legítima, inscrita conforme a la ley y respaldada por millones de ciudadanos”.

La organización sostuvo además que la decisión demuestra que “los ataques contra Abelardo De La Espriella no resisten el peso de la verdad, los documentos y la ley”.

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Defensores de la Patria rechazó lo que calificó como actuaciones administrativas sin fundamento para afectar la candidatura y aseguró que la contienda electoral debe desarrollarse “con ideas, propuestas y votos”.

Finalmente, el movimiento expresó que la campaña presidencial continuará “con plena confianza, con la inscripción firme, con las cuentas claras y con el respaldo de los colombianos”, agregando que “la candidatura sigue firme, la manada sigue creciendo. Y Colombia está lista para ganar en primera vuelta”.