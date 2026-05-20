La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia visitó este miércoles al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, como muestra de solidaridad luego de que el representante electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, liderara una manifestación en la que colectivos de víctimas realizaron la pintura de murales en las cercanías de la residencia del exmandatario.

La intervención artística buscaba visibilizar y cuestionar los casos de ‘falsos positivos’ atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, muchos de ellos ocurridos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

“Hemos venido a presentarle nuestro respeto y solidaridad al presidente Uribe y a doña Lina. Qué horrible un país donde los adversarios políticos hostigan nuestros hogares, pero ese es el Pacto Histórico y ese es Iván Cepeda. Nosotros venimos a decirles que aquí está la alternativa de una Colombia sin miedo, donde no se legitime la violencia como forma de hacer política”, manifestó la candidata.

En este sentido, Valencia agregó: “No queda duda que lo ocurrido ayer no era simplemente para pintar un mural. Fue una toma organizada por Cepeda como instigador de la violencia. Es inaceptable y así es como quieren conducir el país. Por eso no podemos votar por quienes disfrazan la política de violencia”.

Finalmente, la candidata señaló que cuando se trata de “los hijos del él, Petro se pone muy bravo, pero le parece bien que vengan tres buses repletos de gente a hostigar la casa del presidente Uribe”.

“Este es un gobierno que promueve la violencia, como lo hizo contra Miguel Uribe y, hoy, los grupos ilegales amenazan para votar por Iván Cepeda, concluyó.