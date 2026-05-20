El presidente Gustavo Petro denunció este martes que el senador Alexander López, del partido oficialista Pacto Histórico, fue víctima de un intento de secuestro, sin precisar inicialmente más detalles sobre lo ocurrido.

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“Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. Espero noticias de la Policía más analíticas porque hasta ahora suceden los hechos”, dijo el mandatario durante una intervención en un encuentro con jóvenes realizado en Bogotá.

El anuncio de Petro se produjo mientras hablaba sobre el clima de violencia política en el país y hacía referencia a las amenazas y ataques contra dirigentes y líderes sociales en medio del actual escenario preelectoral.

Posteriormente, López confirmó a la emisora Blu Radio que el hecho se registró en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, en el suroeste del país, cuando hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las Farc, dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema de seguridad.

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Según el senador, el ataque fue dirigido contra el vehículo blindado que habitualmente utiliza, aunque en ese momento él se desplazaba en otra camioneta perteneciente al esquema del senador Kevin Gómez, circunstancia que evitó que resultara herido.

El congresista señaló además que tras el ataque continuó su desplazamiento hacia Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Más tarde, Petro aseguró en su cuenta de X que “el vehículo blindado del senador Alexander López fue acribillado a balazos por el grupo armado de narcotraficantes liderado por Iván Mordisco y Marlon”, y agregó que el congresista cambió de vehículo al inicio del recorrido por motivos de seguridad.

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El carro blindado del senador Alexander López fue rafageado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon.



El senador por seguridad cambio de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante. El carro… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026

Hasta el momento, ni la Policía ni las Fuerzas Militares han entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables o las circunstancias del ataque.

El hecho se conoce en un contexto de deterioro de la seguridad en varias regiones del suroeste colombiano, donde operan grupos disidentes de las FARC dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.