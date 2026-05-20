El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, y los jefes de la fuerza pública en el departamento de Sucre, destacaron los resultados arrojados en el desarrollo de los 100 consejos de seguridad efectuados en lo que va corrido de su mandato.

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De acuerdo con el mandatario de los sincelejanos, los consejos de seguridad que se realizan cada martes entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde con presencia de la fuerza pública, Fiscalía, Rama Judicial y otras entidades, no han sido una reacción a hechos ocurridos, sino de carácter preventivo.

“Nosotros, gracias a la articulación con todas las entidades, hemos logrado prevenir y anticiparnos a situaciones. Por cada uno de los delitos cometidos hasta ahora en nuestra ciudad hemos logrado frustrar cuatro y eso ratifica el éxito de nuestro programa de seguridad”, anotó Acuña Cardales.

Lo que más destaca de los 100 consejos de seguridad que él ha liderado es que “hemos logrado salvar muchas vidas”, y esas son cifras que no se ven, pero que sí existen y hacen parte de todas las estrategias que cada semana evalúan, replantean y ponen en marcha las autoridades en pro de continuar garantizando entornos seguros en Sincelejo, una ciudad que el alcalde Yahir Acuña Cardales recibió estando en el puesto 25 de las más violentas e inseguras del mundo.

Los coroneles Aymer Freddy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, y Yerlis Carreño, comandante del Batallón de Infantería de Marina N°14, destacaron no solo los logros de los consejos de seguridad liderados por el alcalde Yahir Acuña Cardales sino también la disciplina, constancia y el rigor con el que el mandatario de los sincelejanos los ha manejado.

“Hay situaciones que inciden en la seguridad y que se tratan en estos espacios y son atendidas, como por ejemplo el tema de las luminarias porque los espacios oscuros son focos de inseguridad y eso ha sido atendido”, anotó el coronel Alonso.

Finalmente el alcalde Yahir Acuña Cardales reconoció que a pesar del trabajo realizado hace falta mucho aún “y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestro gobierno. Nosotros los martes nos reunimos en los consejos de seguridad, pero a diario estamos pensando en cómo contrarrestar el sicariato, el hurto, la extorsión, en fin todos los delitos. Esto es un tema diario. No es una tarea fácil. La seguridad es una necesidad del Estado y la ciudadanía debe aportar a ella”, de allí que instó a que no accedan a la extorsión, “no normalicen ese delito, denúncielo”.

Insistió en que seguirá, a través del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen --que es una de sus creaciones al inicio del mandato-- persiguiendo todas las estructuras armadas que quieran sembrar inseguridad en el territorio, entre ellas el Clan del Golfo y Los Norteños.