Cuatro hombres -entre ellos un pensionado de la Policía Nacional- señalados de integrar un grupo de delincuencia común organizada dedicada al hurto de motocicletas con el uso de la violencia, incluso ocasionando lesiones graves, fueron capturados en Sincelejo.

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Los cuatro son procesados por la Fiscalía que les atribuye responsabilidades en los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, además en prisión le fue notificado un nuevo proceso penal en su contra a tres privados de la libertad que también harían parte de este grupo delictivo.

Las detenciones ordenadas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Sincelejo cobijan al expolicía Wadith Miserque Franco; Diego Andrés Martínez Aguas, alias El Bonito, y los hermanos Witman y José Márquez Buelvas, y la Policía las hizo efectivas en los barrios Uribe-Uribe, Bolívar, Gaitán y La Selva.

Los notificados en la cárcel La Vega son Leonardo José Gil Ruiz, Luis Mario Osorio Guevara y Pablo José Monterroza Escudero.

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Según el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, “este Grupo Delincuencial Común Organizado tendría injerencia en el departamento de Sucre, donde presuntamente se dedicaba al hurto de motocicletas bajo las modalidades de halado, factor de oportunidad y atraco con arma de fuego. Asimismo, se estableció que las motocicletas hurtadas eran regrabadas en sus sistemas de identificación para posteriormente ser comercializadas en diferentes municipios del departamento de Sucre y otras ciudades vecinas”.