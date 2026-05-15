La senadora Martha Peralta se pronunció este jueves luego de que se conociera la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación formal en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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De acuerdo con la investigación, la congresista será indagada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en medio de señalamientos sobre un supuesto direccionamiento de contratos en La Guajira. Entre las pruebas analizadas por las autoridades aparecen declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla.

Según el expediente, Peralta habría intervenido para favorecer contratos relacionados con maquinaria amarilla y obras de recuperación en Riohacha. La Fiscalía también señaló que uno de los contratos investigados superaría los 2.100 millones de pesos y, presuntamente, habría servido para fortalecer apoyos políticos a iniciativas del Gobierno en el Congreso, entre ellas la reforma pensional.

Martha Peralta aseguró que no ha recibido notificación oficial de la investigación

Tras la divulgación del caso, la senadora afirmó que hasta el momento no ha sido notificada formalmente por la Corte Suprema sobre la apertura de una investigación en el proceso relacionado con la Ungrd.

“No he sido notificada de ninguna investigación formal ni de apertura de proceso alguno en mi contra por el caso UNGRD”, manifestó la congresista en una publicación difundida en redes sociales.

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En un video que añadió al mismo post, Peralta reiteró su posición y señaló: “Oigan, quiero informarle al país y a mis seguidores que no he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la corte en el caso de la unidad de gestión del riesgo”.

Además, la senadora agregó que, en caso de ser vinculada oficialmente al proceso, enfrentará las acusaciones “con la verdad y con transparencia”.

La congresista denunció violaciones al debido proceso y filtraciones del expediente

En sus declaraciones, Martha Peralta cuestionó que información relacionada con el caso haya sido conocida públicamente antes de una notificación oficial.

“Aquí lo que resulta grave es que hayan filtrado información sobre un caso que se supone debe estar amparado por la reserva legal del proceso. Exijo garantías. Aquí hay una falta evidente de garantías y una violación al debido proceso”, afirmó.

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La congresista también señaló que existen intentos de “politizar” el caso y aseguró que durante los últimos meses ha sido objeto de ataques y estigmatizaciones por su defensa de las reformas impulsadas por el Gobierno desde el Congreso.

“Quiero decirle a mi pueblo, a los pueblos indígenas, a todos los que me han acompañado en mi historia política que aquí voy a estar con la frente en alto, a seguir trabajando por el país”, expresó.

No he sido notificada de ninguna investigación formal ni de apertura de proceso alguno en mi contra por el caso UNGRD. Por eso resulta muy grave que ciertos medios y bodegas tengan primero información que, además, debería estar amparada por la reserva del proceso.



Exijo… pic.twitter.com/bF5ckLzbnV — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) May 14, 2026

Martha Peralta insiste en que las acusaciones hacen parte de una persecución política

La senadora ya había rechazado previamente los señalamientos en su contra y sostuvo que la investigación tendría un trasfondo político relacionado con su respaldo a las reformas promovidas por el Ejecutivo.

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“Hoy estoy siendo víctima de una persecución atroz, porque lideré la aprobación de la reforma pensional como presidenta de la Comisión Séptima, porque luché por una reforma laboral y porque seguiré insistiendo en una reforma a la salud. ¡Esto no me lo iban a perdonar los poderosos de este país!”, manifestó Peralta.