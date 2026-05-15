En el marco del Consejo Territorial de Seguridad Vial departamental de Córdoba que se llevó a cabo este jueves 14 de mayo las autoridades revisaron la situación de siniestralidad registrada en las últimas semanas y con base en ello definieron medidas para hacerle frente y salvar vidas.

Una de las acciones a ejecutar de inmediato, de hecho lo harán desde este sábado 16 de mayo, es la de intensificar las campañas de sensibilización y control en los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Chinú, además de articular con las alcaldías el aumento de los controles de movilidad en vías urbanas y rurales, e intensificar también los operativos durante la Feria de la Ganadería que se avecina para garantizar la seguridad de asistentes y viajeros.

La jornada contó con la presencia de delegados del Ministerio de Transporte, Invías, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía de Tránsito y Transporte y las secretarías de Tránsito de los municipios de Montería, Cereté, Chinú y Moñitos.

Reinaldo Martínez, secretario de Tránsito de Córdoba, subrayó que una de las principales medidas es iniciar campañas de sensibilización y control en la vía Montería – Chinú, donde se han presentado diferentes fatalidades por siniestros viales.

“Es de gran importancia esta actividad que vamos a realizar el fin de semana, porque lo vamos a desarrollar durante la Feria de la Ganadería y en todos los ejes viales del departamento. En Córdoba la sensibilización y el control salvan tu vida”, puntualizó.