Los trece puestos de votación que debieron ser trasladados durante las elecciones legislativas en la ciudad de Montería por cuenta de los estragos que generó el frente frío del mes de febrero, entran nuevamente a operar para los comicios presidenciales de primera vuelta este 31 de mayo.

Así lo acordaron la alcaldía de Montería y la Registraduría Nacional del Estado Civil en el más reciente Comité de Seguimiento Electoral Municipal.

Esta reapertura de los puestos de votación (9 en la zona urbana y 3 en la rural) es posible gracias a que la alcaldía de Montería recuperó los establecimientos educativos que se vieron afectados, además de que la Registraduría realizó un proceso de monitoreo y evaluación de los mismos.

Así las cosas, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los establecimientos educativos urbanos de: El Dorado, Santa María, General Santander, Mogambo, Santa Rosa de Lima, San José, José María Córdoba, Inem Lorenzo María Lleras y Liceo San Francisco de Asís; así como en los corregimientos de Martinica, Guateque - Escuela Nueva Medellín, Juan XXIII sede El Vidrial y Guasimal - Escuela Nueva El Carmen.

Adicional a ello, el secretario de Gobierno de Montería, Carlos García, confirmó que para las elecciones del 31 de mayo contarán con el acompañamiento de 1.150 policías para los sitios de votación en la capital cordobesa.