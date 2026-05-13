La Universidad de Córdoba a través de su departamento de Bienestar Universitario y bajo las orientaciones del rector Jairo Torres Oviedo, continúa brindando apoyo a los estudiantes que se vieron afectados con los estragos de los frentes fríos registrados en el mes de febrero en este departamento.

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En las últimas horas la alma máter identificó a estudiantes en las veredas más apartadas y les entregó ayuda humanitaria. Entre los beneficiados está Kéiner Andrés Velásquez Anaya, estudiante de derecho y residente en Villa Fátima, zona rural del municipio de San Bernardo del Viento, así como José Daniel Guerra Argel, estudiante de Licenciatura en Educación Física y habitante del corregimiento las Guamas, en el municipio de San Pelayo.

A ambos la Universidad de Córdoba les tocó las puertas para llevarles ayudas, pero a su vez el ente público de formación profesional en Córdoba sigue tocando puertas a nivel nacional para ayudar a los más de mil estudiantes y sus familias, golpeados especialmente por los desbordamientos de los ríos.

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Kéiner y José Daniel hacen parte de la lista de 400 estudiantes vinculados a la reciente lista de beneficiados con mercados, desde una donación de la Fundación Canal del Dique y Compas (Compañía de Puertos Asociados), en respuesta a la gestión del rector Torres, en el marco de las acciones por ayudar en la permanencia de los estudiantes en sus procesos formativos.

“En mi vereda Villa Fátima hubo deslizamiento de los cerros donde teníamos los cultivos, las pérdidas fueron inmediatas, pero hoy, agradecemos al rector, Jairo Torres y a Compas por esta ayuda que nos suministran”, narró Kéiner.

José Daniel Guerra también se mostró agradecido por el llamado que se le hizo desde la Oficina de Bienestar Institucional, para compartirle una ayuda más en medio de la lenta recuperación económica de su familia en zona rural de San Pelayo.

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El rector de Unicórdoba destacó que desde el primer día de la emergencia desplegaron toda la capacidad institucional y la acción de gestión para mitigar en la población estudiantil el impacto que el fenómeno de los frentes fríos ocasionaba.

“Desde ese momento hasta ahora todas las estrategias que hemos puesto en marcha han resultado; el objetivo es que nuestros estudiantes se mantengan en el proceso formativo. Hoy Compas y la Fundación Canal del Dique, ante quienes habíamos gestionado, nos enviaron las ayudas que empezamos a distribuir entre nuestros muchachos”, precisó el rector Jairo Torres.