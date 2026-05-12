Tras la cercanía de eventos y festividades que convocan a miles de visitantes nacionales y extranjeros, la gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, hace un llamado a la comunidad a mantener al día sus esquemas de vacunación, especialmente contra el sarampión.

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La recomendación se da en medio de la alerta nacional por la circulación de esta enfermedad altamente contagiosa, que puede transmitirse fácilmente en espacios con alta afluencia de personas.

Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud reiteran que la vacunación es la principal medida de protección, por lo que recomiendan aplicarse la vacuna contra el sarampión y la fiebre amarilla al menos 15 días antes de viajar o asistir a eventos masivos.

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En Córdoba han sido habilitados puestos de vacunación en el aeropuerto Los Garzones, las Terminal de transporte y los centros comerciales Nuestro y Buenavista. Además la comunidad puede acceder de manera gratuita a los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en los diferentes puestos de salud del departamento, las ESE Vida Sinú y las IPS vacunadoras.

“Queremos que propios y visitantes disfruten de las festividades con tranquilidad y la mejor forma de hacerlo es prevenir. Vacunarse es una decisión que protege no solo a quien la recibe, sino a toda la comunidad”, afirmó María Marcela Arriola Salgado, secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba.

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La funcionaria recomienda además a la ciudadanía adoptar medidas básicas de autocuidado, tales como el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas gripales y evitar el consumo de alimentos o agua de dudosa procedencia.

El llamado lo hacen extensivo especialmente a los gremios, organizadores, trabajadores de eventos y visitantes, para que asuman un compromiso activo con la salud pública del departamento, contribuyendo a reducir el riesgo de propagación de enfermedades.