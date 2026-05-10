La Gobernación de Córdoba continúa avanzando en uno de los proyectos más importantes para garantizar acceso al agua potable en el departamento.

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En las últimas horas iniciaron oficialmente nuevas obras del Acueducto Regional Costanero, proyecto que beneficiará directamente a habitantes de los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, así como a sectores rurales de la ciudad de Montería.

La intervención por parte del gobierno que lidera Erasmo Zuleta Bechara hace parte del Convenio 002-2024 que ejecutan a través de la empresa multiservicios Aguas de Córdoba y contempla una inversión cercana a los 55 mil millones de pesos, para fortalecer y ampliar el sistema regional de abastecimiento de agua potable.

El proyecto impactará inicialmente a 40 mil habitantes, con una proyección de cobertura que alcanzará a 55 mil personas hacia el año 2051, garantizando sostenibilidad y crecimiento para la región costera.

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Entre las obras que comenzaron con la primera piedra del tanque, están: construcción de un tanque semienterrado de 1.000 m³ en Puerto Escondido; construcción de un tanque enterrado de 200 m³ en Canalete; obras complementarias de tuberías, accesorios hidráulicos y mejoramiento de accesos y fortalecimiento integral del sistema para permitir que comunidades pasen de recibir agua 4 horas al día a contar con servicio continuo de hasta 24 horas.

Además, esta nueva fase ya genera 31 empleos directos, dinamizando la economía local y creando oportunidades para trabajadores de la región.

Durante el acto de inicio de la nueva fase de la obra, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó el impacto social de esta gran apuesta por el bienestar de las comunidades.

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“Estamos cumpliéndole a la región costanera de Córdoba con hechos. Este proyecto significa salud, dignidad y calidad de vida para miles de familias. Llevar agua potable es llevar desarrollo, cerrar brechas históricas y garantizar oportunidades para todos. Seguimos construyendo un departamento más justo y con mejores servicios para nuestra gente”, anotó el mandatario cordobés.