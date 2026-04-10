En una jornada maratónica en el municipio de Canalete, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, realizó la entrega formal de dos obras estratégicas que impactan directamente el bienestar de los niños, jóvenes y personas mayores de 60 años: el nuevo comedor escolar de la Institución Educativa San José de Canalete y la adecuación total del Centro de Vida.

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Como parte de la estrategia para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y garantizar la permanencia educativa, el mandatario entregó el comedor escolar, un espacio que ahora cuenta con áreas modernas: cocina equipada, zona de servicios y un amplio salón de comedor con mesas y sillas nuevas para los estudiantes, así como también acabados de calidad; nuevo cielo raso, iluminación tipo LED, ventiladores de techo y pisos en cerámica para garantizar la higiene y el confort y un cerramiento con malla de protección para delimitar el área y brindar seguridad a los alumnos.

Este comedor hace parte de un paquete de 10 infraestructuras similares que la gobernación de Córdoba empezó a construir y mejorar en 2025 y que se han puesto al servicio de la comunidad educativa en diversos municipios del departamento para asegurar que más niños, niñas y jóvenes estudien en condiciones dignas.

Simultáneamente, el mandatario entregó las obras de mantenimiento y dotación del Centro de Vida y Bienestar de Canalete, una obra de $1.123.434.256 financiada con recursos de la gobernación.

Fueron intervenidos 1412.1 metros cuadrados y eso incluyó una infraestructura sostenible con la instalación de un sistema fotovoltaico de paneles solares y tanques de almacenamiento de agua de 12.000 litros con sistema de presión. Adecuaron habitaciones con camas nuevas, cocina, área administrativa, baños y la construcción de un kiosco recreativo.

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El Centro Vida donde se brinda atención en salud, recreación y cuidado integral, tiene capacidad para 100 personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad.

“Hoy Canalete es protagonista de la transformación que queremos para Córdoba. Estamos cerrando brechas con la entrega de este comedor en la I.E. San José de Canalete, de 10 que entregaremos en todo el departamento para que nuestros niños no solo reciban una ración, sino que se alimenten con dignidad. De igual forma, con el Centro de Vida le devolvemos a nuestros abuelos un poco de todo lo que nos han dado, garantizándoles un espacio moderno, con energía limpia y atención de primera. ¡Las obras son amores y aquí están los resultados para la gente!”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.