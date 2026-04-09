La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, manifestó que desde Barranquilla se está contemplando una ruta directa internacional con destino a Europa. En ese sentido, la funcionaria sostuvo que se está trabajando para que ese destino sea Madrid.

Durante el anuncio de la ruta internacional Barranquilla-Aruba que será operada por la aerolínea Wingo, Aljure dijo que para poder llevar a cabo esta ruta aérea, es necesario que se tenga una mejora en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz con el tema de sus obras de remodelación.

“Es muy penoso que con lo que se está viviendo en la ciudad en materia de turismo y reconocimiento, hoy tengamos un aeropuerto que no se parece a la transformación que está viviendo Barranquilla. Igual seguimos acompañando en el seguimiento de las obras que se están haciendo, pero no es suficiente, necesitamos un aeropuerto de categoría”, socializó Aljure.

La gerente de Ciudad enfatizó que la capital del Atlántico debe contar con un aeropuerto óptimo para todas las aerolíneas, ya que eso es clave para el control de calidad que hacen las mismas.

“Cuando las aerolíneas vean las complejidades que tiene el Cortissoz, dirán que este no tiene la capacidad para albergar vuelos de talla internacional como Europa, pero por eso hemos venido insistiendo de tener un aeropuerto con buenas condiciones. Hay una iniciativa en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que estamos muy pendientes para que se pueda dar, y lo que estamos haciendo es presionar para que eso se pueda dar. Tenemos una pista con asfalto Premium donde todos pueden aterrizar, y claramente tenemos todas las posibilidades para crecer”, señaló Aljure.