Se acerca la temporada alta de mitad de año, en la que millones de trabajadores recibirán la prima de servicios y los niños y jóvenes estudiantes saldrán de vacaciones por casi un mes, lo que convierte a junio y julio en meses de alta demanda de vuelos por motivo de viajes familiares para turismo y descanso.

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La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo informó que entre junio y julio proyecta movilizar más 703.000 pasajeros en su red de rutas domésticas e internacionales, casi 15 % más que el mismo periodo del año pasado.

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Durante esta temporada, las rutas domésticas en las que Wingo proyecta movilizar el mayor número de pasajeros serán Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali y Bogotá–Cartagena.

Mientras que a nivel internacional, los destinos con mayor proyección de pasajeros serán Bogotá–Punta Cana, Bogotá–Caracas y Aruba–Medellín.

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Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, indicó que la aerolínea llega a esta temporada alta “con una red más robusta y con nuevas rutas únicas en el mercado”.

“Para que los viajeros tengan más opciones, diversifiquen sus planes y descubran nuevos destinos dentro y fuera de Colombia”, sostuvo.

Cinco nuevas rutas de Wingo

Para atender la alta demanda que se espera, la compañía anunció que entrarán en operación cinco nuevas rutas, “que ampliarán las opciones de conectividad directa para los viajeros en Colombia y la región”.

Desde la capital de Santander, Wingo iniciará el 17 de junio la operación de la ruta Bucaramanga–Aruba, con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados.

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Esta nueva ruta internacional se suma a la conectividad doméstica directa que Wingo ya activó desde Bucaramanga hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla, rutas que iniciaron operación en marzo de este año. Estas tres rutas operan con tres frecuencias semanales cada una.

Por su parte, Medellín también tendrá nuevas opciones internacionales durante esta temporada. El 23 de junio iniciará la operación de la ruta Medellín–Montego Bay, en Jamaica.

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Además, el 25 de junio entrará en operación la ruta Medellín–Guatemala, ampliando la oferta internacional desde el aeropuerto José María Córdova. Ambas rutas tendrán tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados.

A estas novedades se suma la nueva ruta Barranquilla–Aruba, que iniciará operación el 9 de julio, con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, fortaleciendo la conectividad internacional del Caribe colombiano.

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Posteriormente, el 14 de julio Wingo dará inicio a la ruta Bogotá–Valencia, como parte de la reactivación de su conectividad con Venezuela. Esta ruta tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.