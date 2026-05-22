La renovación del Sistema de Transporte Masivo - Transmetro avanza con el fortalecimiento de la seguridad en las estaciones de la ciudad con la instalación de 25 extintores para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

En articulación con la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, estos equipos fueron instalados en la estación Joe Arroyo y Portal de Soledad.

Además, se anunció la llegada de dos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) permitirán brindar atención inmediata en casos de emergencia cardíaca que puedan presentar usuarios, colaboradores o visitantes dentro del Sistema.

Por otro lado, los trabajos de adecuación en estas estaciones también avanzan para mejorar la experiencia de los usuarios.

“Iniciamos trabajos de recuperación y adecuación del Portal de Soledad para seguir mejorando la experiencia de servicio de nuestros usuarios y fortalecer el Sistema con espacios más seguros, organizados y funcionales”, indicó Rubén García, gerente de Transmetro.

Como parte de las mejoras, se instalarán reflectores complementarios en el Portal de Soledad, y las estaciones Joe Arroyo y Parque Cultural para fortalecer la iluminación y la percepción de seguridad en los mismos.

De manera complementaria, está en desarrollo la recuperación integral de la estación Joe Arroyo, donde se instalaron 200 metros de malla lineal, bolardos de orientación y se realizó la recuperación de zonas verdes para fomentar el orden, la seguridad y el sentido de pertenencia en este importante punto de la ciudad.