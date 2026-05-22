Solo faltan 10 días para la primera vuelta presidencial en el país y la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en todo el proceso logístico en Barranquilla, su área metropolitana y el Atlántico. Una de las principales preocupaciones corre por cuenta de la capacitación de los jurados, teniendo en cuenta que –durante las elecciones legislativas de marzo– hubo una serie de irregularidades en varios puestos de votación del departamento.

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Daniel Barrios Mogollón, delegado del registrador nacional en el departamento, aseguró que hasta el momento solo se ha presentado el 15 % de los citados para ejercer esta función durante los comicios del próximo domingo. Esto ha conllevado a habilitar otras opciones para que conozcan los pormenores del proceso.

“Tenemos 47.432 jurados de votación designados en el departamento del Atlántico. Su mayor concentración se encuentra en el en la ciudad de Barranquilla, con un total de 852.850, y en Soledad con un total de 7.823. Aquí es importante poder invitar a la ciudadanía a que se acerque a los sitios de capacitación designados”, destacó en diálogo con EL HERALDO.

Barrios Mogollón también anotó que para lograr la meta de capacitaciones, en la capital del Atlántico se han dispuesto varios puntos físicos para este proceso, así como un espacio virtual para la capacitación a distancia.

“Contamos con diferentes escenarios de capacitación, entre ellos espacios virtuales a través de la página de la Registraduría. En el módulo habilitado en la plataforma, los ciudadanos pueden autocapacitarse y encontrar información sobre las funciones de los jurados de votación, sus responsabilidades y la ubicación de los puestos”, dijo.

Asimismo, explicó que desde el 14 de mayo se encuentran habilitadas las jornadas de capacitación para jurados en la Universidad Libre, la Universidad del Litoral, la CUC y el Centro Inca: “Estos espacios atienden entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, con cuatro jornadas de capacitación distribuidas a lo largo del día. Es importante que los jurados asistan para que puedan desempeñar su labor de manera adecuada y evitar cualquier tipo de error involuntario”.

El funcionario destacó que este cargo es de “designación forzosa”, por lo que “la no asistencia o la no firma de los formularios E-14 trae sanciones para las personas que son designadas como jurados de votación”.

Los simulacros

El delegado departamental del registrador aseguró que los simulacros se vienen desarrollando sin inconvenientes con relación a los procesos de preconteo y escrutinios.

“Nos encontramos en un buen momento, en el sentido de que hemos probado nuestros equipos frente al preconteo. El día sábado tuvimos simulacro, todo funcionó con normalidad. Fue un éxito, el software funcionó cómo debía, nuestros transmisores hicieron el trabajo que les correspondía, no tuvimos ningún inconveniente. Luego en el simulacro de escrutinio, el funciona-miento del software se encontró bien”, anotó.

Hasta el momento, según el delegado Barrios, no ha sido necesario modificar las mesas de votación instaladas en el Atlántico. Sin embargo, la Registraduría sí realizó cambios en dos sitios de escrutinio.

“No hemos hecho ningún tipo de movimiento frente a los puestos de votación. En el departamento del Atlántico modificamos dos sitios de escrutinio. En Sabanagrande, que ahora será en la Ludoteca Municipal, y en Palmar de Varela, donde el escrutinio se realizará en la IED sede María Auxiliadora. Del resto, no existen mayores modificaciones”, señaló.

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Por último, anotó que pese a que el territorio no es de gran extensión, la entidad tendrá una importante logística desplegada para la jornada del 31 de mayo: “En el departamento del Atlántico contamos con 345 puestos de votación y 6.190 mesas distribuidas a lo largo del territorio. De estos puestos, 178 contarán con biometría, con el fin de garantizar un proceso de identificación más confiable para la ciudadanía y el electorado”.