Barranquilla figura como la cuarta ciudad con mayor cifra de comparendos detectados, más de 131 mil, dentro de una investigación que adelanta la Superintendencia y el Ministerio de Transporte contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección.

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De acuerdo con las entidades del Gobierno nacional, las actuaciones adelantadas evidenciaron presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

La fotomulta es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios técnicos y/o tecnológicos.

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Las irregularidades tienen que ver “especialmente (con) requisitos técnicos obligatorios relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requerimiento indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas”, indicó la cartera de Transporte en un comunicado.

Entre los hallazgos se destaca que 12 organismos de tránsito habrían iniciado operación sin contar con concepto de desempeño, siete al parecer operaron con conceptos expedidos a terceros y 18 habrían obtenido los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

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Barranquilla aparece en la lista de ciudades y municipios en los que operan los organismos investigados, incluyendo autoridades de tránsito locales. También figuran Medellín, Cali, Bogotá, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

Lo que halló la Superintendencia de Transporte

La entidad reportó que ha identificado que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

“En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022″, advierte.

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Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son: Cali, con 2,7 millones de comparendos; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil comparendos, y Barranquilla, con más de 131 mil.

5,8 millones de fotomultas quedarán sin validez

La Superintendencia de Transporte indicó que adicionalmente que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta actuación marca un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad.

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“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el funcionario.