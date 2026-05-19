Versiones en redes sociales corrieron durante la jornada de este martes 19 de mayo, donde señalaban a la multinacional Keralty de haber presionado a sus empleados durante una reunión de la compañía, exigiéndole votos en favor de uno de los candidatos a la presidencia de la República.

El mismo presidente Gustavo Petro aseguró, en sus redes sociales, que “si Keralty, firma extranjera, está violando la ley colombiana y cometiendo crímenes electorales hay que proceder”.

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Ante eso, la compañía respondió en un comunicado de cuatro puntos donde negó categóricamente la situación, asegurando que se tratan de “rumores malintencionados” y “difamaciones”.

“Negamos categóricamente las afirmaciones publicadas en plataformas digitales. Se trata de una flagrante mentira y una calumnia que atenta contra el buen nombre de nuestra institución y la integridad de nuestros procesos internos. Esta acusación es una más de las calumnias de los enemigos que nos quieren hacer daño y de oportunistas que buscan instrumentalizar a la organización, detalló la compañía.

Las versiones indicaban que habrían solicitado “cinco votos a cada uno de los empleados en favor de un candidato a la presidencia”, como objetivo en la reunión sobre ese punto.

En ese sentido, señalaron que “el encuentro realizado contó con la asistencia de más de 1.500 colaboradores, quienes dan cuenta que el eje de la sesión fue el respaldo absoluto, tanto al proceso democrático, como a la importancia de las instituciones y al reconocimiento de los derechos de todas las personas, en el marco del respeto por la autodeterminación del ejercicio del derecho al voto como valor esencial para el desarrollo del país”.

Agregó la empresa además que “no existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político por parte de quienes intervinieron institucionalmente en el evento. La pieza gráfica que se ha difundido en redes sociales no corresponde a ninguna imagen elaborada desde la organización, ni ha sido circulada por ningún canal institucional. Desconocemos el origen de esta imagen”, afirmaron.

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Finalmente, la empresa reiteró “su compromiso inquebrantable con el respeto a las libertades individuales de sus colaboradores. Nuestra organización no interviene en política y exige respeto frente a los ataques malintencionados que buscan desinformar a la ciudadanía”.