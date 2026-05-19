La Gobernación del Atlántico informó que la prolongación de la Calle 17 en Baranoa, que va desde la cabecera municipal hasta la carretera de La Cordialidad, ha cumplido con el cronograma previsto y se consolida como una intervención clave para mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad del departamento y dinamizar la economía del municipio.

Asimismo, señaló que este proyecto hace parte del paquete de 400 obras de infraestructura civil que impulsa el gobernador Eduardo Verano en este tercer gobierno.

El mandatario aseguró que esta infraestructura marcará un hito en el desarrollo urbano de Baranoa, al facilitar un acceso más eficiente y proyectar al municipio como un nodo de crecimiento adicional para el Atlántico.

“Esta es una infraestructura con todas las características de una gran obra. Vamos a tener un acceso directo que, desde La Cordialidad, nos llevará hasta la plaza principal, dándole a Baranoa una nueva cara, más moderna y funcional. Además, potenciará sectores clave como la gastronomía, que hoy es uno de los grandes atractivos del municipio”, señaló el mandatario.

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Durante un recorrido por el proyecto, el mandatario explicó que los trabajos en la Calle 17 cuentan con una inversión de $18.160 millones, recursos propios del Plan Vial Departamental de la Gobernación, y es ejecutada por la Alcaldía de Baranoa.

El Plan Vial Departamental 2024–2027, con una inversión conjunta de $832.000 millones, busca integrar el oriente y el occidente del Atlántico mediante corredores estratégicos

La obra contempla una doble calzada —cada una de estas con 7,5 metros de ancho— y la construcción de un puente de gran envergadura sobre el Arroyo Grande, uno de los puntos históricamente más críticos para la movilidad en la zona.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, destacó el carácter histórico del proyecto, esperado por más de seis décadas.

“Hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto con la Gobernación del Atlántico. Este proyecto mejora la conectividad con la Vía a la Cordialidad y activa la economía local, fortalece nuestro corredor gastronómico y abre la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos organizados”, afirmó.

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Palma agregó que la intervención incluye alumbrado público, zonas verdes y un diseño integral que permitirá un crecimiento ordenado que consolidará a Baranoa como una ciudad intermedia con mayor capacidad de atracción económica.

El secretario departamental de Infraestructura, Azael Charris, precisó que la vía tiene una longitud de mil metros lineales y alcanza un avance del 40 %. Añadió que contará con carriles de 3.65 metros, separador central de dos metros y estructuras en concreto de alta resistencia.

Uno de los elementos más relevantes es el puente sobre Arroyo Grande, de 21 metros de longitud, construido en concreto reforzado con vigas postensadas, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia frente a las condiciones hidráulicas del sector.

“Esta obra será determinante para el desarrollo social, industrial y agroindustrial del área de influencia. Es una intervención que resuelve un problema de movilidad e impulsa el crecimiento integral del territorio”, puntualizó Charris.