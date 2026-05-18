Tras más de 40 días de paz y tranquilidad en el municipio de Baranoa, en horas de la madrugada de este lunes festivo se registró un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto en el barrio Loma Fresca.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Darwin de Jesús Gonzáles García, de 34 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, a eso de la 1:00 a. m. se presentó una riña entre la víctima y varias personas en un establecimiento abierto al público, de donde son retirados.

Posterior a la riña, siendo la 1:15 a. m., dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atacaron a disparos a Gonzáles García en la carrera 16 con calle 20, entre los barrios Piñique y Loma Fresca, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, el hoy occiso era conocido como ‘Kike’, de oficio prestamista y, al parecer, residía en el barrio Santa Elena.

Con este nuevo hecho de sangre el municipio de Baranoa alcanza 15 homicidios en lo que va del año, situación que ha causado gran preocupación y temor en la población.

En estos momentos el personal de la Seccional de Investigación Criminal, continúan adelantando las labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles de estos lamentables hechos y dar con la ubicación y captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana.