Apenas comenzaba este domingo y ya el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, registraba un homicidio.

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Hacia las 12:10 a. m. de este 17 de mayo, de acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana, se presentó un ataque con arma de fuego en el barrio Terranova.

El hecho dejó como saldo un joven muerto y otros tres lesionados. La víctima mortal fue identificada como Jordy Quiñónez Roa, de 22 años; mientras que los heridos responden a los nombres de Juan David Basco Arrieta, Duván Cervantes Santos y Zaray Altahona Pérez.

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El reporte de las autoridades indica que los hechos ocurrieron en la calle 68 con carrera 21, en el mencionado barrio, donde las víctimas se encontraban departiendo en las afueras de un inmueble junto a otras personas.

En circunstancias que son materia de investigación, los cuatro jóvenes fueron impactados con proyectil de arma de fuego y Jordy Quiñónez Roa murió.

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Al verificar la identidad del occiso, la Policía encontró que este joven presentaba una anotación por el delito de homicidio de fecha 09/04/2023.

Igualmente, la institución armada advirtió que en el sector donde se registró el homicidio tiene injerencia el grupo delictivo organizado ‘Los Costeños’, al mando de alias Jerry.