Como José de la Cruz Martínez Rodelo, de 26 años, fue identificado el hombre asesinado en la tarde de este viernes 15 de mayo en el barrio Santo Domingo, en el sur de Barranquilla.

El crimen ocurrió hacia las 4:45 p. m. en cercanías de la calle 74 con carrera 1B, según el reporte entregado por las autoridades judiciales. La víctima, conocida con el alias de ‘Carelea’, se desempeñaba como vendedor ambulante de frutas y residía en el sector conocido como callejón Santo Domingo.

De acuerdo con versiones entregadas por familiares a los investigadores, Martínez Rodelo se encontraba en su vivienda cuando un sujeto lo llamó por su nombre para que saliera. Minutos después, al llegar a una esquina del sector, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicletas y que le dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado bajo la hipótesis de sicariato y un posible ajuste de cuentas.

Según información de la autoridad, Martínez Rodelo registraba anotaciones judiciales en el sistema SPOA por delitos relacionados con hurto calificado, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, investigadores señalaron que la víctima era conocida en el sector con el alias de ‘Carelea’ y, presuntamente, tendría vínculos con actividades delictivas relacionadas con hurtos a personas y vehículos.

Las autoridades también advirtieron que en la zona donde ocurrió el homicidio tendría injerencia el grupo delincuencial Los Costeños, estructura criminal que opera en varios sectores del suroriente de Barranquilla.