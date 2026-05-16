Aunque aún se desconoce el paradero de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un centro ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá, este sábado 16 de mayo se conocieron videos clave del proceso de investigación que adelantan las autoridades.

Las grabaciones fueron obtenidas gracias a cámaras de seguridad del sector donde está ubicado el centro estético. En estas se ve el momento exacto en el que Yulixa Toloza fue sacada del establecimiento por dos hombres. Lo clave y que llama la atención de las autoridades es que la mujer iba arrastrada por estos dos sujetos y posteriormente fue subida a un vehículo particular de color negro.

Ante la mirada de los transeúntes que estaban por el lugar, los dos hombres procuran apurarse para ingresar a la paciente al vehículo y desde ahí se perdió el rastro. En las piezas audiovisuales se logra percibir que Yulixa estaba demasiado débil como para poder caminar por su propia cuenta.

De momento, las autoridades analizan esta grabación y además le siguen el rastro al vehículo en el que es subida. De acuerdo con varias cámaras de seguridad, este es visto en el establecimiento a las 7:20 p.m. del miércoles 13 de mayo en el centro estético, sur de Bogotá, y luego a la 1:50 a.m., aproximadamente, el carro es visto en el peaje Los Andes, saliendo de la ciudad por el sentido norte.

Lo que está en materia de investigación es qué ocurrió en esas más de cinco horas. Posteriormente, el vehículo fue visto en otro peaje.

Testigos afirmaron haberla visto

Antes de que se conocieran las grabaciones, testigos afirmaron que Yulixa Toloza fue sacada del centro estético Beauty Laser y arrastrada hasta un vehículo Chevrolet Sonic.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, detalló un testigo, que aseguró esto ocurrió a eso de las 7:24 de la noche del 13 de mayo. Además, indicó que la víctima “estaba demasiado blanca y los labios como morados”.

Según el relato, los sujetos habrían intentado ingresar a Yulixa en el baúl del vehículo; sin embargo, ante la presencia de varias personas que estaban a la espera del bus SITP, decidieron sentarla en la parte trasera.

Le puede interesar: Estos fueron los extraños mensajes enviados desde el WhatsApp de Yulitza Toloza tras cirugía estética en Bogotá

Al parecer, los sospechosos de conducir a Yulixa hasta el automóvil serían el esposo de la dueña del establecimiento y uno de sus trabajadores.

Además, se conoció que la dueña del establecimiento habría salido junto con menores de edad y maletas que supuestamente contenían dinero en efectivo; así como el DVR de las cámaras de seguridad.

¿Qué procedimiento se realizó Yulixa Toloza?

De acuerdo al relato de familiares y amigos en Noticias Caracol, la mujer acudió en la mañana de ese miércoles a una clínica estética llamada Beauty Láser M. L., ubicada en el barrio Venecia, en el sur de la capital, para realizarse una lipólisis láser.

Lea además: Se conocen nuevos detalles de la desaparición de una mujer en Bogotá luego de realizarse una cirugía estética

Al parecer, horas después del procedimiento presentó complicaciones por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación.

Pero, en la noche del mismo día, cuando varias amigas de la mujer trataron de entrar al sitio para llevarle ropa y objetos personales, encontraron que Yulixa ya no estaba y nadie del establecimiento pudo explicar lo que había sucedido.

“Cuando yo me fui, Yulixa quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”, relató en Blu Radio una de las amigas de la mujer.