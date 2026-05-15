Cada vez se siguen conociendo más detalles de la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, un caso que sigue generando conmoción y múltiples interrogantes.

Las imágenes de Yulixa Toloza antes de ingresar al centro estético en Bogotá

En las últimas horas, Sonia Estefanía López Artundaga, una amiga cercana de Toloza, aseguró a El Tiempo que una de las esteticistas involucradas en la atención de la paciente manifestó que quiere hablar sobre lo ocurrido, pero que teme por su seguridad.

De acuerdo con el testimonio entregado, la mujer hoy desaparecida ingresó al centro estético ubicado en el barrio Venecia para practicarse una lipólisis láser, un procedimiento que, según le habrían indicado, era ambulatorio. Sin embargo, tras varias horas, sus allegados co menzaron a notar que su estado de salud era preocupante.

Amalia Pardo, otra amiga de la desaparecida, relató que cuando pudo verla, la mujer estaba desorientada, apenas podía hablar y tenía dificultades para mantenerse consciente. Según su versión, el personal insistía en que se la llevaran a casa pese a que presentaba un evidente deterioro físico. “No era normal verla así”, afirmó.

La preocupación aumentó luego de que el centro estético dejara de responder llamadas y mensajes. Sonia contó que después de varios intentos se comunicaron con ella para decirle que "Yulixa ya no está ahí“.

Ante esto, sus amigos cuestionaron duramente al centro estético por darle salida sabiendo su estado de salud, a lo que el establecimiento argumentó que la paciente “fue muy terca diciendo que quería irse para la casa, que allá tenía quien la cuidara y que ella tenía cosas que hacer”.

Familiares y amigos comenzaron a recorrer hospitales de la capital buscando información, pero no encontraron registros de ingreso a ningún centro médico.

Se conocen nuevos detalles de la desaparición de una mujer en Bogotá luego de realizarse una cirugía estética

En conversación con el medio mencionado, López Artundaga aseguró que una de las trabajadoras del lugar le habría confesado que quiere “poner la cara” y contar lo que ocurrió dentro del establecimiento, aunque siente temor por posibles represalias. Sostuvo que ‘Mafe’, quien sería la dueña del centro estético, contactó a la trabajadora para advertirle que no hable hasta que ella la autorice.

“Ella se manifiesta diciéndome que quiere poner la cara, pero pues teme también por su seguridad(...) Mafe, la dueña del establecimiento, la amenaza diciendo que ella no hable hasta que ella no le dé autorización de hablar”, señaló la amiga de Yulixa.

La trabajadora del centro estético le aseguró a la amiga de Yulixa que ella no había tenido “nada que ver” con el procedimiento de la mujer, pero quería hablar de lo ocurrido.

Finalmente, Sonia, quien además convive con Yulixa, envió un desgarrador mensaje: “Necesitamos saber si ella está viva o muerta.En dado caso, sería una alegría que ella esté viva, pero si ella está muerta, darle un sepelio digno porque ella se lo merece", concluyó.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación. La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Sijín y organismos de salud, revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para esclarecer el caso y establecer el paradero de Yulixa Toloza.

El caso también destapó presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, que, según la Secretaría de Salud, no tendría los permisos requeridos para realizar este tipo de procedimientos médicos.