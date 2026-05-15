La Misión de Observación Electoral (MOE) salió al paso de las versiones y comentarios que circularon en redes sociales sobre una reunión realizada en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, magistrados del Consejo Nacional Electoral y misiones internacionales de expertos electorales acreditadas para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

A través de un comunicado, la organización aclaró que no organizó, coordinó ni participó en el encuentro llevado a cabo el pasado 14 de mayo en la sede del Ejecutivo, luego de que en distintos espacios digitales se generaran cuestionamientos y especulaciones alrededor de la reunión.

Pese a marcar distancia frente al encuentro, la organización valoró positivamente la realización de este tipo de espacios institucionales.

Según indicó, la reunión refleja un compromiso del Estado colombiano con la transparencia electoral y con la cooperación internacional en medio del proceso presidencial.

La MOE también recordó que mantiene una tradición de trabajo articulado con misiones de observación y expertos electorales internacionales que acompañan los comicios en Colombia, en línea con los principios que, según afirmó, han guiado su labor durante las últimas dos décadas.

“La cooperación internacional y la observación electoral hacen parte de los valores fundacionales de la organización”, señaló el comunicado.