La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) anunció una recompensa de 200.000 dólares para quien entregue información que permita dar con el paradero y captura de la exagente de contrainteligencia Monica Witt, quien es acusada de desertar hacia Irán y colaborar con ese gobierno entregando información clasificada.

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Según informó la agencia federal, Witt fue acusada formalmente en febrero de 2019 por los delitos relacionados con espionaje, entre ellos transmitir datos de defensa nacional a las autoridades iraníes.

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, dijo Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington.

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El FBI sostiene que la exfuncionaria habría puesto en riesgo operaciones sensibles de inteligencia y la seguridad de agentes estadounidenses desplegados en el exterior.

“Su servicio militar y su empleo como contratista le proporcionaron acceso a información secreta y ultrasecreta relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, con los nombres reales de agentes encubiertos de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos”, asegura el FBI.

De acuerdo con las autoridades, Witt trabajó como especialista en inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1997 y 2008 y posteriormente continuó vinculada como contratista del gobierno hasta 2010.

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La entidad señala que Monica Witt abandonó el país en 2013 y se trasladó a Irán. En las investigaciones establecieron que, después de su llegada habría colaborado con el régimen iraní proporcionando información estratégica y realizando actividades para identificar y atacar a personal vinculados al gobierno de Estados Unidos.

Daniel Wierzbicki advirtió que, pese al tiempo transcurrido, la agencia continúa buscándola activamente. También señaló que creen que aún existen personas que conocen detalles sobre su ubicación.

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“El FBI quiere que se comunique con nosotros para ayudarnos a capturar a Witt y llevarla ante la justicia”, expresó el oficial.

El FBI considera que las acciones de Witt beneficiaron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Finalmente, indican que la exagente también habría utilizado nombres alternativos y actualmente residiría en territorio iraní.