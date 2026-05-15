Una usuaria de TikTok encendió las alertas sobre una nueva modalidad de estafa relacionada con Rappi, luego de contar cómo intentaron acceder a su cuenta tras realizar un pedido normal a través de la aplicación.

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La denuncia fue realizada por Laura Salazar, en su cuenta de TikTok, en donde explicó que todo comenzó cuando hizo un domicilio habitual. Según contó, el repartidor asignado nunca llegó realmente al establecimiento y poco después empezó a enviar mensajes sospechosos desde el chat de la plataforma.

De acuerdo con su relato, el supuesto domiciliario aseguró que la aplicación presentaba fallas y le compartió un número de WhatsApp que supuestamente pertenecía al soporte técnico de Rappi. Allí le pidieron confirmar información relacionada con su pedido.

“Hice un pedido completamente normal, le asignan un Rappi. El Rappi dice que ya llegó al establecimiento, cosa que no pasa, sino que se queda como el Rappi está yendo al establecimiento y te dicen que supuestamente la plataforma de Rappi está caída”, dijo.

La situación empezó a parecer extraña cuando el falso soporte solicitó el correo electrónico vinculado a la cuenta. Minutos después, Laura recibió un mensaje oficial con un código de verificación acompañado de una advertencia que indicaba “no compartirlo con nadie”.

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Según explicó, el repartidor insistió varias veces para que entregara ese código argumentando que necesitaba continuar trabajando. Sin embargo, la creadora de contenido decidió no compartir la información, evitando así que ingresaran a su cuenta.

Tras negarse, comenzó a recibir más mensajes desde números diferentes y desde perfiles que aparentaban pertenecer al soporte oficial de la aplicación. Finalmente, optó por bloquear los contactos y cancelar el pedido.

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La usuaria advirtió que este tipo de engaños podría permitir el acceso a cuentas con tarjetas guardadas para luego realizar compras fraudulentas dentro de la plataforma.

“Esto es para que tengan muchísimo cuidado, porque así es como acceden a las cuentas de Rappi, se roban las tarjetas, hacen pedidos, mejor dicho, paila”, señaló.

Entre las estafas relacionadas con aplicaciones de domicilios, usuarios han reportado casos de falsos soportes técnicos, pedidos marcados como entregados sin haber llegado y robo de cuentas tras obtener códigos de verificación.

Expertos en seguridad digital recomiendan nunca compartir códigos de verificación enviados por mensaje de texto, incluso si quien los solicita aparenta ser parte del soporte técnico de una empresa.