El pasado domingo 10 de mayo, el streamer Westcol realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick desde la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ubicada en Llanogrande, Rionegro. El encuentro, que superó las tres horas de duración y alcanzó una audiencia de más de 500.000 espectadores simultáneos, se posicionó rápidamente como tendencia debido a la mezcla de conversación política, anécdotas personales y el entorno informal que caracteriza al creador de contenido.

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Westcol, quien recientemente también entrevistó al presidente Gustavo Petro, manifestó que su intención con estos diálogos es acercar el debate político a las audiencias más jóvenes, integrando a figuras influyentes en formatos que escapan a los medios de comunicación tradicionales.

Westcol Saludando al Ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe 😳 pic.twitter.com/9FQVZCzUfp — Out of Context Westcol 💀 (@k_psmj) May 10, 2026

Durante la charla, el expresidente Uribe abordó temas sensibles de su gestión, destacando la importancia que otorgó al uso de la fuerza como último recurso en su política de seguridad. El exmandatario recordó los múltiples esfuerzos fallidos por rescatar a personalidades secuestradas, como Íngrid Betancourt, y justificó acciones militares de gran impacto bajo su mandato.

“Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron. ¿Qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana”, afirmó durante la transmisión. Esta declaración reafirmó su postura sobre la seguridad democrática frente a los grupos insurgentes.

- WestCol: Pero a un bandido hay que pelarlo.



- Uribe: El ideal es meterlo preso.



- WestCol: Pero si caso tal...



- Uribe: Nosotros hicimos 27 esfuerzos por liberar a Ingrid Betancourt y a 3 Norteamericanos, todos fallaron, que hubo que hacer: METERLE UN BOMBAZO A RAUL REYES. pic.twitter.com/AhffV3C1md — 𝙻𝚢𝚔𝚊𝚗 (@lykan_hypers) May 10, 2026

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Otro de los puntos álgidos de la entrevista fue el tratamiento de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado con una cifra de 7.837 víctimas, según su más reciente actualización.

El expresidente reconoció la ocurrencia de estos crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas, pero fue enfático al negar que existiera una directriz oficial para incentivarlos.

Según sus palabras, bajo su gobierno “nunca incentivamos delitos, ni se premió a alguien por delitos en las fuerzas armadas”, calificando las acusaciones de política estatal como difamaciones.

Mientras miles de familias siguen esperando verdad y justicia, Uribe salió en stream con Westcol a negar los falsos positivos.



No fueron “difamaciones”. Fueron miles de jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate. Lo dicen las víctimas, la JEP y hasta militares de su… pic.twitter.com/Mq94buNqhc — Lalis 🐆 (@smilelalis) May 11, 2026

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Asimismo, expresó que apelativos como “paraco” le resultan dolorosos, argumentando que sus críticos confunden una postura severa de seguridad con el paramilitarismo, estructuras que, según sostuvo, también combatió durante su mandato.

Westcol: Te duele que te digan paraco?



Uribe: Claro Luis Fernando.



😭😭😭😭 pic.twitter.com/LSVmBOj3kH — 𝐀𝐱𝐱𝐞𝐥.†🎈 (@nosoyaxxel) May 10, 2026

La conversación también se adentró en los procesos judiciales que rodean al entorno del expresidente, específicamente el caso de su hermano, Santiago Uribe Vélez. El exmandatario calificó de injusto el proceso por presunta vinculación con grupos paramilitares, señalando que el caso se encuentra en revisión y que su hermano no posee los recursos económicos para financiar dichas estructuras.

En cuanto a su propia situación legal y sus enfrentamientos con el senador Iván Cepeda, Uribe reiteró su disposición a comparecer ante la justicia, sosteniendo su inocencia y afirmando que siempre ha actuado dentro de la legalidad.

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En el ámbito de la actualidad nacional, el expresidente aprovechó el espacio para cuestionar la gestión de Petro, señalando un incremento en indicadores de criminalidad como masacres, atracos y el cultivo de coca.

Uno de los momentos de mayor repercusión en redes sociales ocurrió cuando Uribe corrigió a Westcol sobre la autoría de la reducción de la jornada laboral en Colombia; ante la afirmación del streamer de que Petro se atribuía dicho logro, el expresidente respondió: “No le dijo la verdad, le mintió”, aclarando que dicha iniciativa fue impulsada desde su sector político.

Mientras miles de familias siguen esperando verdad y justicia, Uribe salió en stream con Westcol a negar los falsos positivos.



No fueron “difamaciones”. Fueron miles de jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate. Lo dicen las víctimas, la JEP y hasta militares de su… pic.twitter.com/Mq94buNqhc — Lalis 🐆 (@smilelalis) May 11, 2026

Además, manifestó su preocupación por la informalidad laboral y la posibilidad de una asamblea constituyente, comparando las ambiciones de poder del actual gobierno con modelos de otros países de la región.

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Westcol también compartió experiencias personales que han marcado su visión de la realidad colombiana, destacando el impacto positivo del programa Familias en Acción en su propio desarrollo. El streamer agradeció al expresidente por el apoyo a dicho programa social, relatando que gracias a esos recursos su familia pudo cubrir necesidades básicas y él pudo obtener sus primeros zapatos para trabajar.

En medio de aguardientes, el influencer streamer @WestCOL le cuenta al expresidente @AlvaroUribeVel que él surgió gracias al programa Familias en Acción, creado por el gobierno Pastrana y ampliado a más de 2 millones de familias por el gobierno Uribe.

A esta hora siguen en vivo… pic.twitter.com/cj5WMY1zaB — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 10, 2026

No obstante, el diálogo también incluyó confesiones controvertidas, como el hecho de que Westcol dijo haber recibido dinero en su primera votación por necesidad económica. Previo al encuentro, el creador de contenido denunció haber sido víctima de un hackeo, sugiriendo una posible relación con el anuncio de esta entrevista.

El encuentro finalizó con un recorrido por la hacienda, donde el exmandatario mostró su colección de arte, que incluye obras de Débora Arango y esculturas de Javier Giraldo, así como sus animales. En un gesto hacia la audiencia, Uribe propuso regalar un poni llamado Chente a Westcol, bajo la condición de que este sea rifado con fines de obra social entre sus seguidores.

La jornada concluyó con un intercambio de obsequios tradicionales y una invitación abierta para continuar el diálogo sobre emprendimiento y el papel de la juventud en la política nacional colombiana.