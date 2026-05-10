A través de un informe, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que en los primeros días de mayo de este año se registraron incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cerca y superiores a máximos históricos en la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas (Boyacá), lugares en los que ocurrieron eventos térmicos extremos.

Indicó que, tanto la región Caribe como San Andrés Islas, presentaron calentamientos persistentes de hasta cinco días consecutivos con aumento de temperatura, favoreciendo condiciones asociadas a olas de calor y eventos térmicos extremos.

De igual forma, regiones como la Orinoquía y algunos valles interandinos presentaron calentamientos persistentes y anomalías superiores a +3 °C, lo que evidencia la expansión de estas condiciones cálidas hacia sectores del interior del país.

Pronóstico de próximos días

La entidad puso de presente que las altas temperaturas continuarían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 de mayo, de acuerdo con los modelos de pronóstico. Asimismo, luego de los días 12 y 13 de mayo se prevé un descenso paulatino de las temperaturas máximas.

Informaron que, actualmente, el sistema anticiclónico persiste en niveles intermedios de la atmósfera del mar Caribe. Y sería hacia el 12 y 13 de mayo cuando dicho fenómeno haya migrado hacia el centro-oriente del mar Caribe y se debilite. Como consecuencia, se espera un aumento paulatino de la nubosidad y descenso de las temperaturas máximas.

Para los próximos tres días, se prevé que las temperaturas máximas sean las siguientes: Barranquilla: 34 a 36 °C; Cartagena: 32 a 35 °C; Santa Marta: 33 a 35 °C; Riohacha: 34 a 37 °C, y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 28 a 30 °C.

Pocas lluvias en mayo

Según la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, se estima una disminución de lluvias en el país teniendo en cuenta los valores normales de la temporada. Los territorios más susceptibles a esto serían los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual para esta época del año.

Asimismo, el instituto señaló que la disminución de lluvias en la región Caribe también estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, entre ellos el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte.

Este es un sistema que favorece una mayor estabilidad atmosférica y el fortalecimiento de los vientos alisios, condiciones que limitan el ascenso de humedad y reducen la formación de nubosidad y precipitaciones sobre el norte del país.

Sumado a esto, también se prevé una menor actividad de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el Caribe colombiano. Estos distintos factores contribuirán a que se presenten condiciones más secas de lo habitual en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Cesar durante mayo.

Alertas por incendios de cobertura vegetal

Frente al aumento de las altas temperaturas, se evidenció un incremento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal.

Entre el 1 y el 8 de mayo de 2026, observaron un aumento progresivo y significativo de las alertas por incendios de cobertura vegetal en Colombia, situación relacionada principalmente con el incremento de las temperaturas máximas del aire y la disminución de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en la región Caribe.

De acuerdo con el seguimiento estadístico realizado por el Ideam, las alertas amarillas por incendios de cobertura vegetal pasaron de 7 registros el 1 de mayo a 42 el 8 de mayo. Sumado a esto, las alertas naranjas por incendios de cobertura vegetal aumentaron de 0 a 55 durante el mismo periodo.

Asimismo, las alertas rojas por incendios de cobertura vegetal, asociadas a amenaza alta, pasaron de 0 registros al inicio del mes a 24 municipios bajo esta categoría al 8 de mayo, evidenciando un rápido deterioro de las condiciones de humedad en el territorio nacional.

El análisis regional indica que la región Caribe concentró aproximadamente el 65 % del total de municipios con alertas activas por incendios de cobertura vegetal, seguida por la región Andina.

Departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander registraron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas por incendios de cobertura vegetal.