Esta semana, Colombia recibió la visita oficial de una delegación del Estado de Qatar, encabezada por el Director Ejecutivo de la Fundación Education Above All (EAA), Mohammed Saad Al Kubaisi.

La visita —que se desarrolló entre el 4 y el 8 de mayo en Bogotá, Barranquilla y Cartagena— se realiza en alianza con la Fundación Pies Descalzos, con la cual EAA Foundation viene implementando el programa Todos al Cole, una iniciativa que promueve el acceso a una educación primaria de calidad y la permanencia escolar de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

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Desde la implementación de Todos al Cole, el programa ha logrado vincular a más de 43.320 niños y niñas fuera del sistema educativo, y ha acompañado a más de 32.160 estudiantes en riesgo de deserción para que permanezcan en la escuela, fortaleciendo sus trayectorias de aprendizaje mediante estrategias focalizadas en lenguaje y matemáticas, la entrega de útiles y uniformes escolares, y el acompañamiento continuo a las familias.

Actualmente, el programa avanza en su segunda fase, con el objetivo de ampliar su alcance y beneficiar a más de 76.000 niños y niñas en distintas regiones del país, incluyendo Atlántico, Bolívar, Antioquia, La Guajira y Norte de Santander.

Durante la visita, la delegación conoció de primera mano los avances del programa en las comunidades, sostuvo diálogos con actores locales y recorrió instituciones educativas donde se implementan sus estrategias.

“La visita a Barranquilla y Cartagena nos permitió evidenciar las barreras que aún enfrentan muchos niños y niñas para acceder y continuar su educación, así como el impacto que pueden tener las alianzas sólidas para superarlas. En alianza con la Fundación Pies Descalzos, Education Above All Foundation, con el apoyo del Qatar Fund for Development, está ampliando el acceso a educación de calidad para niños y niñas fuera del sistema escolar, y asegurando que quienes están en mayor riesgo de deserción tengan la oportunidad de construir un futuro mejor”, afirmó Mohammed Al Kubaisi, Director Ejecutivo de Education Above All.

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Por su parte, Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, señaló: “Esta alianza demuestra que cuando el compromiso global se conecta con el trabajo en territorio, es posible generar transformaciones reales y sostenibles. Con Todos al Cole no solo estamos logrando que más niños y niñas accedan a la escuela, sino que permanezcan en ella, aprendan y proyecten un futuro con mayores oportunidades. Para Colombia, este tipo de cooperación internacional es clave: no solo fortalece nuestras capacidades, sino que reconoce el valor de las comunidades, las familias y los actores locales como protagonistas del cambio”.