En la avenida Circunvalar, a la altura de Puerta Dorada y el barrio 7 de Abril, se pondrá en marcha un ambicioso plan de obras con el objetivo de mejorar la movilidad en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

El proyecto, que se desarrollará mediante un convenio entre la Alcaldía y la constructora Marval, contempla la construcción de un puente de doble carril, con andén peatonal, diseñado para mejorar la conectividad vial.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien indicó que la obra ha sido pensada para facilitar el acceso e impulsar el desarrollo urbanístico y habitacional de esta importante zona de Barranquilla.

“Esta obra beneficiará a más de 30 mil personas de 7 de Abril, Villa San Pedro, Villa San Carlos, 20 de Julio, Las Granjas y muchos más, mejorando los tiempos de desplazamiento para quienes necesitan hacer el retorno de norte a sur y de sur a norte”, destacó el mandatario distrital a través de su perfil de X.

Al mismo tiempo, el alcalde Char recordó que en una visita hecha a Puerta Dorada, una de las principales peticiones de la ciudadanía fue una solución al tema de movilidad.

“La gente nos decía: alcalde, ayúdenos con el paso peatonal para los que tenemos que coger un bus que nos deja de aquel lado o los que tenemos que atravesar la vía. Pero nosotros no vamos a hacer solamente un puente peatonal, vamos a hacer una doble calzada con puente”, anotó.

Y agregó que “con esta solución muy bien planteada por Marval, la Alcaldía va a construir esta hermosa solución que les va a dar calidad de vida a todos ustedes, más tiempo en hogar, más seguridad en sus vidas y, por supuesto, una Barranquilla a otro nivel”.

Las voces de los beneficiados

Edgar Corzo, uno de los nuevos residentes del sector, destacó que esta obra permitirá una mejor calidad de vida.

“Estoy muy contento porque ya no tendremos que ir a la Cordialidad ni a la nevada de Coochofal o al puente 7 de Abril porque ya vamos a salir directo de sur a norte y de norte a sur. Esto también es más seguridad para los peatones porque no se arriesgan cruzando la Circunvalar”, dijo.

¿Cómo se financiará?

La financiación de esta obra se realizará bajo la modalidad de pago anticipado del impuesto de delineación urbana, mecanismo mediante el cual el promotor del desarrollo urbanístico en la zona realizará el pago anticipado de este impuesto a través de una obra de carga general, permitiendo así ejecutar una infraestructura estratégica para la capital del Atlántico.

En ese sentido, la constructora Marval iniciará las gestiones para el desarrollo del proyecto, principalmente en la etapa de diseños y obras iniciales necesarias para su ejecución.