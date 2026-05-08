Durante los últimos días, Barranquilla —así como los municipios del Atlántico y otros departamentos del Caribe— ha estado sumida bajo el calor. Frente a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha calculado el índice de calor máximo, en donde combinan la temperatura y la humedad de la zona para establecer la sensación térmica del lugar.

Cortesía Ideam

En la región Caribe, la mayoría de sus departamentos están en alerta roja: la parte nororiental de Córdoba; gran parte del departamento de Sucre; la zona central y norte de Bolívar; el sur de Magdalena y Atlántico, así como áreas particulares de La Guajira. Por otra parte, hay alerta naranja generalizada en toda la región.

Le puede interesar: Hantavirus genera alerta en el mundo; en el país no se han confirmado casos

“La sensación térmica es una medida aparente que se utiliza para describir cuánto calor recibe, en este caso, el cuerpo humano o cualquier ser vivo. Eso depende tanto de la temperatura como de la humedad y del tiempo”, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam.

Sumado a esto, indicó que se espera que este panorama continúe de manera similar durante los próximos días. Para el domingo, estiman que ingresen las precipitaciones y un poco más de cobertura nubosa. Mientras que el día lunes los departamentos del Atlántico, Córdoba, Bolívar, Magdalena y otros podrían presentar lloviznas generalizadas.

Por otro lado, el funcionario del Ideam descartó que se trate de una ola de calor, y que se necesita que estas condiciones se mantengan durante días para que pueda definirse de esta forma.

“Definir una ola de calor es algo más complejo. Por el momento no lo puedo hacer. Es una cuestión más académica. Pero sí podríamos decir que, mientras más tiempo se mantengan las temperaturas máximas —de 3 a 5 días, usualmente—, podría considerarse una ola de calor”, expuso William.

De igual manera, desde la entidad recomendaron mantenerse hidratados, permanecer en la sombra, evitar periodos largos de exposición a la radiación solar, especialmente entre 1:00 y las 4:00 de la tarde, que es cuando más inciden estas condiciones.

¿A qué se debe la alta sensación térmica?

De acuerdo con el funcionario del Ideam, estas condiciones corresponden a una baja nubosidad y, por consiguiente, al ingreso de radiación.

“estamos registrando un flujo de vientos predominantes del norte. Esto ha venido desplazando la nubosidad hacia el interior del país, hacia la región Andina y Pacífica. Entonces, ha venido liberando de nubosidad a la región Caribe”, anotó.

Además: La de Michael, una historia que retrata la crisis de Nueva EPS y del sector salud

Detalló que, cuando no hay nubosidad, ingresa la radiación directamente y se calienta más el suelo. Esto impacta en las temperaturas que usualmente se generan; los promedios empiezan a aumentar, y las temperaturas máximas también.

“Al haber mayor temperatura, y si la humedad se mantiene alta en superficie, pues habrá una mayor sensación térmica”, agregó.