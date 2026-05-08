La defensa de Sonia Dilma Segura Moreno, quien conducía el ‘monster truck’ involucrado en el accidente ocurrido durante una exhibición en Popayán, Cauca, el pasado domingo 3 de mayo de 2026, emitió un pronunciamiento este viernes 8 de mayo en el que afirmó que su representada “no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal”.

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El caso, que dejó tres personas fallecidas y alrededor de 50 heridos, y continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer si el siniestro se debió a una posible falla mecánica o si existió responsabilidad directa de Sonia Dilma.

La representación legal fue asumida por la firma Litigium Abogados, la cual expresó “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada”, de acuerdo con el comunicado fechado el 8 de mayo de 2026.

En ese mismo documento, la defensa señaló que Segura no tiene medidas restrictivas de libertad ni ha sido formalmente citada por las autoridades, aunque se indicó que tanto ella como su familia han reportado intimidaciones y temen por su seguridad.

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Por otro lado, en redes sociales circularon videos grabados por asistentes al evento en los que se observa al vehículo tipo Dragona perder el control y dirigirse hacia el público. Frente a ello, el equipo jurídico manifestó que “el dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, y añadió que su defendida acudirá a las autoridades cuando sea requerida, reafirmando su disposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, el documentó concluyó rechazando cualquier forma de amenaza o violencia, insistiendo en el respeto por las víctimas, el trabajo de los investigadores y las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia.

“Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, por lo cual existe temor por su integridad personal”.

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