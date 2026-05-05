Con el pasar de las horas se conocen cada vez más detalles del grave accidente ocurrido, el pasado 3 de mayo, en el evento ‘Monster Truck’ 2026, en el sector del Boulevard Rose, en Popayán, que ha dejado hasta el momento tres personas fallecidas y alrededor de 50 heridos, de los cuales varios están en cuidados intensivos.

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Quien iba al volante de ‘La Dragona’, el vehículo de 1.500 caballos de fuerza que perdió el control, fue identificada como Sonia Dilma Segura, una bogotana de 52 años reconocida por ser la única mujer en América Latina habilitada para conducir este tipo de automotores modificados.

A pesar de la trayectoria de Segura, quien lleva más de cinco años operando este vehículo automático, el evento terminó en tragedia. Las investigaciones preliminares apuntan a un desperfecto técnico.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Hellen Mariana Velarde, una menor de 10 años que había celebrado su cumpleaños dos días antes del evento; Luna Saray Toro, de 12 años; y María Camila Fierro, de 28 años.

En videos se observa cómo, tras el aliento del animador para superar los obstáculos, el carro se desvía abruptamente hacia el público, y termina embistiendo una de las zonas donde se aglomeraban cientos de personas, entre ellas varios menores de edad.

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La conductora sufrió un cuadro de estrés y ansiedad tras el choque, por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Sin embargo, en la noche de este martes fue dada de alta, al no registrar traumas físicos de consideración.

El parte médico señala que el estado de salud de Sonia es estable, y así fue catalogado desde su ingreso al centro asistencial.