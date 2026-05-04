Con el pasar de las horas son cada vez más los detalles que se revelan sobre el grave accidente ocurrido en el sector del Boulevard Rose. Tras la confusión inicial, las autoridades han confirmado la identidad de quien operaba ‘La Dragona’, el vehículo de 1.500 caballos de fuerza que perdió el control: se trata de Sonia Dilma Segura, una bogotana de 52 años reconocida por ser la única mujer en América Latina habilitada para manejar este tipo de automotores modificados.

A pesar de la trayectoria de Segura, quien lleva más de cinco años operando este vehículo automático, las investigaciones preliminares apuntan a un desperfecto técnico. En videos del evento se observa cómo, tras el aliento del animador para superar los obstáculos, el carro se desvía abruptamente hacia el público.

Sonia Segura, apasionada de los motores, había explicado previamente el origen de su equipo: “Los vehículos vienen de Estados Unidos. Son en fibra de vidrio, son de la vieja guardia de Estados Unidos”. Actualmente, la mujer se encuentra bajo observación médica, sumándose a la lista de personas heridas en el lugar.

Autoridades confirman tres fallecidos y verifican los permisos del evento

El panorama judicial para los organizadores se complica tras las declaraciones del alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, quien informó que la cifra de víctimas fatales subió a tres personas.

Ante esto, se investiga si la empresa Colombian Monster SAS., con sede en Cali, contaba con los seguros y autorizaciones necesarias para realizar un espectáculo de esta magnitud en un espacio abierto.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, enfatizó la respuesta institucional ante la tragedia: “Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy... hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación”.

La mirada de los entes de control está puesta sobre Steven Hearley, ciudadano estadounidense y cabeza de la empresa que trajo el espectáculo a la ciudad. Aunque voceros de la firma aseguraron que Segura —quien funge como representante suplente— se encuentra bien, no han entregado detalles sobre la logística o la cobertura de riesgos del evento que hoy enluta a la capital del Cauca.