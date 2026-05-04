Los Cleveland Cavaliers se impusieron este domingo por 114-102 a los Toronto Raptors en el séptimo partido de la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la NBA y se citarán con los Detroit Pistons en las semifinales del Este.

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Los Cavs, entrenados por el técnico estadounidense y con ciudadanía española Kenny Atkinson, tuvieron diez puntos de desventaja en la primera mitad, pero terminaron arrollando a los Raptors, que el viernes habían forzado el séptimo partido con una milagrosa canasta de RJ Barrett con 1.2 segundos para el final.

Jarrett Allen dominó en los dos lados de la pista y terminó con 22 puntos (7 de 11 en tiros), 19 rebotes, dos asistencias, dos robos y tres tapones, apoyado por los 22 de Donovan Mitchell.

James Harden contribuyó con 18 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres robos, mientras que Sam Merrill y Max Strus aportaron trece y doce puntos, respectivamente.

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Los Raptors se rindieron pese a los 24 puntos de Scottie Barnes y a los 23 de RJ Barrett.

Y eso que los canadienses comenzaron el partido de forma muy agresiva y se hicieron con diez puntos en el primer cuarto. El equipo de Rajakovic también estuvo arriba 39-29 en el segundo período, pero los Cavs no perdieron la calma y cambiaron el rumbo del encuentro con un doble parcial incontestable.

Terminaron el segundo cuarto con un 11-2 que les permitió igualar el partido y arrancaron el tercer segmento con un 9-0 al ritmo de Donovan Mitchell.

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La ventaja del equipo de Kenny Atkinson aumentó hasta los 19 puntos en el 87-68 con el que acabó el tercer período.

Lucharon hasta el final los Raptors, que consiguieron acercarse hasta los once puntos en el último cuarto, sin poder evitar la eliminación.

Los Cavs se enfrentarán a partir de este martes a los Detroit Pistons, que remontaron un 1-3 en la serie contra los Orlando Magic y se llevaron el pase de ronda este mismo domingo en el séptimo partido.

Los Pistons ganaron su primera eliminatoria de ‘playoffs’ desde 2008 y lo hicieron tirando por arriba del 50 % al ritmo de Cade Cunningham (32 puntos) y Tobias Harris, que conectó cinco triples y acabó el encuentro con 30 puntos y nueve rebotes.

Los Magic, que hace seis días estaban arriba 3-1 en esta serie, se quedaron cortos en el momento decisivo y desperdiciaron la gran actuación personal de Paolo Banchero.

El alero anotó 38 puntos, capturó nueve rebotes y repartió seis asistencias en 41.54 minutos en pista, con catorce de 25 en tiros de campo.