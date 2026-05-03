No hay freno. La aspiración que tiene Barranquilla de organizar un Gran Premio de Fórmula Uno continúa latente y firme. Prosigue la gestión en busca de ese objetivo. Mientras se trabaja en eso, “calladamente”, como afirma el alcalde Alejandro Char Chaljub, la ciudad se encuentra a punto de alcanzar el derecho a recibir un Gran Premio de la IndyCar Series, la categoría de automovilismo de monoplazas más importante y rápida de Estados Unidos.

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“Vamos por un buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darle esa noticia a los barranquillos antes que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, confirmó el burgomaestre en diálogo con EL HERALDO.

Entre los detalles que se encuentran por definir aparece el período en que ‘la Arenosa’ realizará el GP. Es un hecho que será un contrato multianual, de al menos dos válidas. “Y el sueño nuestro es que el próximo año, el 2027, se pueda realizar una de esas válidas acá”, apuntó Char Chaljub.

La IndyCar se destaca por su alta competitividad. Se disputa en circuitos callejeros y en óvalos. Los vehículos alcanzan velocidades de casi 400 kilómetros por hora en óvalos. Las 500 Millas de Indianápolis es el evento principal.

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“Se están revisando varios detalles, pero tenemos muchas esperanzas en eso. Vamos por buen camino, vamos avanzados”, insistió el mandatario Distrital.

El escenario de la carrera automovilística será el Malecón del Río, donde se han realizado algunos circuitos del Campeonato Nacional de Karts y donde se proyecta efectuar un Gran Premio de Fórmula Uno. “Son rutas urbanas. El Malecón sería el eje central. En esos detalles también estamos trabajando. Tendremos esos puntos más concretos en las próximas semanas”, comentó Char Chaljub.

El alcalde contó que “hay que hacer ciertas inversiones” para recibir la IndyCar en ‘Curramba’ y aclaró que este evento en nada obstaculiza o frustra la aspiración de acoger una válida de Fórmula Uno.

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“No, para nada, todo lo contrario. Eso lo que hace es consolidar a Barranquilla como una capital del automovilismo. Es lo que estamos buscando hace meses. Tenemos las características, tenemos la experiencia. Somos una ciudad que organiza grandes eventos de todo tipo. Queremos llegar al automovilismo, y que Barranquilla sea un eje central de América Latina en estas en estas carreras”, expresó Alejandro Char.

“Ya tenemos karts, estamos trabajando por la Indycar, estamos trabajando por la Fórmula Uno. Y otras cosas. Somos capital del deporte en Colombia. Tenemos este año, por primera vez en el país, la final única de la Copa Suramericana. Está lo de Rigo y los otros eventos. La ciudad está mostrándole al mundo que es capaz de hacer grandes eventos y organizarlos muy bien. La gente gana, Barranquilla gana y el evento gana”.