Los Philadelphia 76ers se clasificaron este sábado a las semifinales del Este al derrotar a los Boston Celtics por 100-109 en el séptimo partido, culminando una remontada desde el 3-1 y dejando atrás una maldición que se remontaba a 1982.

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“Estoy cansado de perder contra los Celtics”, afirmó en la previa del partido Joel Embiid, que cambió el rumbo de la serie tras regresar antes de lo previsto de una apendicectomía.

Y es que los 76ers no ganaban una serie de ‘playoff’ a los Celtics desde las Finales del Este de 1982; en los seis cruces posteriores, siempre había salido vencedor Boston.

“Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: no podemos permitir que lo mismo siga pasando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En algún momento había que ponerle fin. Y lo hicimos”, explicó Tyrese Maxey al finalizar el partido.

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Embiid acabó el partido con 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Maxey firmó 30 puntos y 11 rebotes. Maxey asumió los galones del equipo en los instantes finales, cuando los Celtics estuvieron a punto de remontar el partido.

Hasta este sábado, los Celtics habían ganado las 32 series en las que se habían colocado con un 3-1 a favor, mientras que los 76ers habían perdido las 18 en las que habían ido 3-1 abajo.

Además, los 76ers entraron en el selecto grupo de equipos capaces de remontar un 3-1. De los 300 equipos que han estado en esa situación en la historia de la NBA, solo 14 acabaron consumando la remontada en la serie.

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Los 76ers se medirán en semifinales del Este a los New York Knicks en una eliminatoria que arrancará el lunes en el Madison Square Garden. Los Knicks vienen de deshacerse de los Atlanta Hawks por 4-2.

Los 76ers dominan Boston

Los Celtics afrontaron el partido sin Jayson Tatum, con molestias en una rodilla.

Los 76ers no tardaron en abrir brecha, liderados por Embiid, hasta alcanzar una ventaja de 15 puntos (15-30) antes de cerrar el primer cuarto.

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Cuando Joe Mazzulla se vio contra las cuerdas dio a Hugo González sus primeros minutos de calidad en todo el ‘playoff’. El ‘rookie’ madrileño, que había firmado una gran temporada, solo había disputado instantes finales en partidos anteriores.

La intensidad defensiva y la energía de González permitieron a los Celtics remontar hasta ponerse por delante en el segundo cuarto (37-36) con un triple de Payton Pritchard. Fue su única ventaja del partido, les duró 31 segundos.

El resultado al descanso era de 50-55 a favor de Philadelphia.

A la vuelta de vestuarios, los 76ers volvieron a tomar distancia hasta sacar 18 puntos (66-84) antes de finalizar el tercer cuarto.

Pero les temblaron las piernas y con un parcial de 16-4 para abrir el último cuarto los Celtics se pusieron a un solo punto (91-92) con casi ocho minutos en el reloj.

Los 76ers respondieron con un triple de Embiid. Otras tres veces se pusieron a un punto los Celtics. En la última, con 98-99, tuvieron tres posesiones para ponerse por delante, pero Neemias Queta, Jalen Brown y Pritchard fallaron sus canastas.

Fue entonces cuando Maxey asumió su papel de líder y encadenó dos canastas con aroma a victoria. Aún tuvo que pasar cuatro veces por la línea de tiros libres, sin fallar ninguno.

Además de los 34 puntos de Embiid y los 30 de Maxey, el ‘rookie’ VJ Edgecombe sumó 23 para los 76ers y Paul George 13.

Para los Celtics, Jalen Brown terminó con 33 puntos, Derrick White con 26 y Neemias Queta con 17.

Los Celtics ponen así punto final a una temporada que comenzaron sin que nadie confiara en ellos, pero en la que fueron de menos a más hasta acabar segundos y consolidarse como favoritos en el Este.