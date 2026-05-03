El rabino estadounidense Nachum Yisrael Eber, de 51 años, fue encontrado muerto en Bogotá el pasado 28 de abril. De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, el hombre estaba maniatado con cinta y con varias heridas en su cuerpo.

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Según el reporte de las autoridades, el rabino había llegado a la capital colombiana para participar en actividades con su comunidad religiosa. El hombre viajó desde Nueva York a Bogotá para asistir a un evento programado el 21 de abril, el mismo día en el que desapareció.

En las cámaras de seguridad del lugar donde se hospedaba la víctima, puede verse el momento exacto en que el rabino salió del alojamiento, ubicado en el norte de la ciudad, alrededor de las 9:08 de la noche, y desde entonces no se tenía noticias sobre su paradero.

Tras su desaparición, en ese momento se activaron las labores de búsqueda por parte de las autoridades, sus familiares y miembros de su comunidad, quienes lo hallaron sin vida siete días después en un armario abandonado, en plena calle, en la localidad de Bosa. El cuerpo estaba brutalmente golpeado

Tras los escabrosos hechos, en las últimas horas Yosef Matheron, un amigo de la víctima, habría entregado a las autoridades pistas clave para esclarecer lo ocurrido con el rabino.

De acuerdo a El Tiempo, Matheron estaría radicado desde hace varios años en Medellín e indicó que el rabino estaba en búsqueda de una nueva pareja luego de que en enero pasado se separara de una colombiana.

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Pudo conocerse que Nachum Yisrael, perteneciente a la comunidad de Belz de Boro Park, en Nueva York, estuvo casado con una joven barranquillera, de 18 años, con quien aparece en varias fotos en redes sociales, sin embargo su matrimonio habría sido muy breve.

Redes sociales Nachum Yisrael Eber junto a su exesposa barranquillera.

Según declaraciones de Matheron, el rabino ya se había separado de su primera esposa hace aproximadamente 6 años. De esa relación le quedan 4 hijos y dos nietos; y en busca de una nueva esposa, consideró alternativas en Ucrania y luego en Colombia, casándose con la barranquillera porque creía que tenía 20 años. La boda fue en Barranquilla y después celebraron con una cena en Bogotá.

“Era una pareja religiosa, muy íntegra. Él no bebía alcohol ni consumía drogas, era un hombre religioso“, aseguró el amigo de la víctima al The New York Post.

Según el testimonio del amigo del rabino, la joven manifestó no sentirse preparada para el matrimonio y por ese motivo se habrían divorciado al poco tiempo de casarse. El rabino, en medio de su decepción amorosa, aseguró que quería quedarse en Colombia para buscar una nueva relación.

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Otro dato clave, fue que el rabino supuestamente había tenido problemas de seguridad en los lugares donde se hospedaban, ya que el testigo lo acompañó en algunos de sus viajes, e incluso le había dicho que no hablara por teléfono en hebreo, inglés y yiddish en las calles, ya que llamaba la atención de los transeúntes, además por su particular vestimenta, y podía ser víctima de un robo como él cree que terminó sucediendo.