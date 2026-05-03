Por donde se quiera mirar el megaconcierto gratuito que ofreció Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, dejó cifras históricas. No solo por la asistencia al show, sino por lo que dejó en la ciudad en cuanto a su economía.

Desde primeras horas del día, Río de Janeiro experimentó una transformación completa. La ciudad se volcó en torno de ‘La Loba’ y se convirtió en epicentro de peregrinación musical para seguidores provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Agencia EFE

El impacto económico fue significativo: el concierto generó alrededor de 800 millones de reales (aproximadamente 160 millones de dólares) para la economía de la ciudad, superando ampliamente los registros de eventos anteriores.

Como era de esperarse, la logística de este megashow también marcó un hito en los eventos similares que se habían llevado a cabo en la ciudad.

De acuerdo con el equipo de la artista barranquillera, se construyó el escenario más grande en la historia de este tipo de eventos en la ciudad, con una plataforma de 1.500 metros cuadrados y una estructura elevada de 2,20 metros para mejorar la visibilidad.

El montaje incluyó 680 m² de pantallas LED, una pasarela de 25 metros que acercó a la artista al público, 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, así como un robusto dispositivo de seguridad compuesto por 78 torres a lo largo de la costa. Además, se habilitaron tres espacios con infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Agencia EFE

Shakira alza la voz por las madres solteras en Copacabana

Desde el inicio de su gira, Shakira ha dejado claro que su música va acompañada de la fuerza y la resiliencia de la mujer. Este sábado 2 de mayo, ese discurso tomó una dimensión histórica en el concierto más multitudinario de su carrera.

Desde el escenario, la barranquillera habló en portugués y puso sobre la mesa una realidad que conecta con millones de mujeres en el mundo. “En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Yo soy una de ellas. este show se lo quiero dedicar a todas las mujeres”.

she said “in Brazil, more than 20 million mothers are single, with no support… i am one of them!” 😭 pic.twitter.com/ezjxw5tsys — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Shakira no evitó hablar de su historia reciente. Tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué en 2022 y su nueva vida en Miami junto a sus hijos, la artista reconoció que no han sido años fáciles.

“Es un sueño para mí estar viviendo esto. Ya saben que mi vida no ha sido muy fácil últimamente, estos últimos años. Lo que sé es quelas mujeres, cada vez que caemos, nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes, un poco más resilientes. ¡Porque las mujeres ya no lloran! Por eso, este show está dedicado a todas las mujeres”.