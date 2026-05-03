En Barranquilla, pocas costumbres están tan arraigadas como la de comenzar el día con pan caliente sobre la mesa. Ya sea acompañado de café, chocolate, jugo o simplemente como una merienda de media tarde.

Para el barranquillero el pan no solo alimenta, pues este conecta generaciones, revive recuerdos y cuenta historias familiares. En cada barrio y esquina, las panaderías siguen siendo puntos de encuentro donde el aroma de la masa recién horneada forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

Pero en una capital Caribe donde convergen sabores tradicionales, influencias migratorias y propuestas innovadoras, surge una pregunta inevitable ¿qué hace especial al pan barranquillero y cuáles son los panes que realmente se ganaron el corazón de sus habitantes?

Para responderlo, EL HERALDO recorrió tres panaderías emblemáticas de Barranquilla. La Baguette, Pan Quesudo y Pan Santana, y conversó con sus representantes para entender cómo este alimento cotidiano se convirtió en símbolo de historia, emprendimiento y tradición.

El pan como herencia diaria

Muchas familias mantienen la tradición de visitar la misma panadería durante años, incluso décadas, fortaleciendo una relación afectiva con sabores específicos. Guiomar Ramos, repostera de Pan Santana, lo resume desde la experiencia de una panadería que abrió sus puertas en 1972.

“Pan Santana significa tradición. Lo más bonito es ver cómo los niños que venían hace muchísimos años con sus padres, ahora regresan con sus propios hijos y les cuentan esas historias. Y lo mejor es que conservamos las recetas originales”, contó.

Esa permanencia convierte al pan en una especie de patrimonio doméstico. Productos como el pantrébol, pan de canela, y pan de ajo no solo se consumen aquí, sino que evocan infancia, Navidad y momentos familiares.

JOSEFINA VILLARREAL

Pan saludable y artesanal

Aunque la tradición es clave, Barranquilla también ha visto crecer una nueva conciencia sobre la calidad de los ingredientes. Panaderías como La Baguette y Pan Quesudo han apostado por un modelo que prioriza procesos artesanales, recetas propias y productos sin químicos ni aditivos.

Darmelis Galván, jefe de producción de La Baguette, explicó a esta casa editorial que la propuesta de La Baguette nació del sueño de ofrecer algo distinto en una ciudad con amplia oferta panadera.

“Quisimos dar un producto diferente, un pan sano, saludable para las familias barranquilleras. Trabajamos sin químicos, sin aditivos, sin preservantes, totalmente a base de mantequilla”.

La visión de La Baguette parte de la filosofía de diferenciarse no solo por sabor, sino por concepto. Sus fundadores, una pareja santandereana agradecida con Barranquilla, encontraron en la ciudad el escenario perfecto para desarrollar una panadería que generara empleo, tuviera calidad y un enfoque más consciente sobre lo que consume el cliente.

JOSEFINA VILLARREAL

Los nuevos sabores

Por su parte, Pan Quesudo transformó una tradición familiar de tres generaciones dedicadas al queso en una propuesta innovadora. Gabriel Santos González Hernández, gerente y administrador, contó que la idea surgió en un momento difícil para el negocio quesero, cuando decidieron experimentar con su propia materia prima.

“Pan Quesudo nace a raíz del queso. Somos una familia quesera y quisimos aprovechar nuestra experiencia para crear algo nuevo. Nuestro pan utiliza una mezcla especial de quesos artesanales, diseñados exclusivamente para lograr el equilibrio perfecto entre elasticidad, sabor y baja salinidad”.

El resultado fue un producto distintivo que convirtió al pan de queso en una especialidad reconocida dentro del mercado local.

JOSEFINA VILLARREAL

Si algo caracteriza la cultura panadera barranquillera es su diversidad. Desde propuestas tradicionales hasta recetas de autor, la ciudad ha desarrollado un gusto amplio donde conviven múltiples estilos.

Aunque la ciudad es conocida por su Carnaval, su música y su alegría, el pan ocupa silenciosamente otro escenario esencial, el de la memoria compartida.

La Baguette y Pan Santana coinciden en que los panes más consumidos por los barranquilleros son los famosos “pinochos”, nombre que se le dio por su forma alargada. Además, las panochas y las piñitas son de los más reconocidos. Por su parte, Pan Quesudo, a pesar de tener un pan diferente a lo que se ve tradicionalmente en la industria panadera local, mencionó que los palitos de queso son queridos por sus clientes.