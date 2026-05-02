De 65 canciones inéditas que comenzaron a ser escuchadas por los amantes del vallenato desde el jueves, solo las 20 mejores pasaron a la ronda semifinal que se cumple en la mañana de este sábado en la plaza Alfonso López.

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Las letras que en su mayoría están dedicadas a resaltar la belleza del vallenato, las buenas tradiciones, las mujeres y la familia, son seguidas muy de cerca por los amantes de la buena lírica.

Almes Granados Cuello, hijo del plaza Alfonso López, categoría Acordeonero profesional 2011, busca una nueva corona para su dinastía, pero en la Canción Inédita. Lo hace con el merengue ‘El vallenato es de todos’, en el que habla cómo la fuerza impetuosa de este folclor ha logrado abrirle paso a nivel nacional e internacional, inicialmente en Bogotá que fue su gran trampolín.

Sol Leguizamo, una de las espectadoras mostró su admiración por esta propuesta.

“Es una letra autóctona de nuestro folclor, habla de la historia, del sentir, de los mitos y del poder que ejerce nuestra música vallenata en nuestro territorio”.

El maestro Félix Carrillo Hinojosa compositor de peso y gestor de la inclusión de la música vallenata en los Grammy Latinos, participa con el paseo ‘Vas a llorar’, una propuesta que según explica a EL HERALDO es un canto al desamor sin maltratar a la mujer. “Mi meta es exaltarla, tuve un gran amor que como los pájaros un día decidió cambiar de nido y lo acepté de la mejor manera, no la maltrato, solo hablo de los buenos momentos que me brindó”, dijo.

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Jeisson Gutierrez Félix Carrillo Hinojosa, destacado compositor.

En el concurso también destacan canciones protestas como el son ‘Esta canción es mía’ de la autoría del sucreño Álvaro Pérez, cuyo coro dice así: “Esta canción es mía, esta canción es mía, puro papel y lápiz yo no como de la IA”.

El autor en sus estribillos explica que a la Inteligencia Artificial no le palpita el corazón como a él. “Una canción debe tener sensibilidad pero ahora con esto de la IA, son puros datos tejidos, eso no es así, aquí les traigo una propuesta hecha con mucho sentimiento luego de un chapuzón en el río Guatapurí para mostrar mi sentimiento mojado. Yo no comulgo con la IA”, dijo entre risas el ya rey de esta categoría en 2013 con el tema ‘El cuentico chino’, creado para protestar cuando comenzaron a clonar el sombrero vueltiao.

Un actor por la corona

El acordeonero y actor Eibar Gutiérrez reconocido por haber interpretado en la serie ‘Diomedes Díaz: El Cacique de La Junta’ a Juancho Rois, también está en la contienda, lo hace con el merengue ‘Vengo a rendir cuentas’. Él mismo se encargó de interpretarla, se trata de un recorrido musical que lo lleva a un viaje por el exterior y que en su maleta lleva el amor de su tierra y sus notas musicales para mantenerse siempre atado a lo que más quiere en el mundo.

Jeisson Gutierrez Actor y cantautor Eibar Gutiérrez.

“Es la historia de un hombre que siendo de Valledupar, tiene que irse detrás de los sueños, y que vuelve a su tierra a decirle, gracias por lo que me diste, una hermosa mujer y un folclor para que sea mi profesión. Y vengo a rendirles cuentas y a decirles gracias Valledupar”.

Eibar es virrey en la categoría Acordeonero Aficionado, también llegó a una final como compositor hace muchos años, y lleva tiempo intentando obtener la corona en la canción inédita. “Yo soy un músico, un soñador de aquí del Valle, que un día se va Bogotá, y, al llegar allá, se me abren también unos espacios a nivel actoral y entonces, empiezan producciones como la de Diomedes, como la de Rafael Orozco, donde he hecho unos papeles bien bonitos, pero hoy por hoy creo que lo que más resalto es mi amor por esta tierra”.

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Es precisamente ese reconocimiento en la pantalla lo que generó una gran conexión con su propuesta. La gente coreaba a todo pulmón: “Esa es, esa es”, y él muy orgulloso sonreía al recibir tantas muestras de cariño.

“La popularidad, tú la puedes usar de distintas maneras, y, en mi caso, lo que yo quiero es ser agradecido con la región donde nací. Y, bueno, viste el aplauso de la gente, eso significa un compromiso”, dijo el actor, acordeonero y cantautor de 51 años.

Las Barbies vuelan como las golondrinas

Con sus faldas rosadas agitándolas comenzaron su presentación. Llamaban la atención por su cabellera color ceniza y sus guitarras terciadas. Se trata de las gemelas Linda y Andrea Marti Vanegas, oriundas de Bogotá, quienes se presentaron con el son ‘Golondrinas’.

El público de cariño debido a su belleza la han bautizado como “Las Barbies del vallenato”, un halago que aceptan complacidas. “Estamos enamoradas de Valledupar, del valor de su gente, el clima es muy fuerte, pero aún así es muy agradable estar aquí presentando nuestro talento”, dijo Andrea que hizo la segunda voz en el tema.

A su turno Linda explicó que crean canciones desde los cuatro años y que las dos son libres como una auténticas golondrinas. A los 13 años empezamos a escribir vallenatos inspiradas en grandes maestros como Rafael Escalona, Leandro Díaz, esta es nuestra primera vez en Valledupar y estamos felices porque nos han acogido con cariño, es un viaje que jamás se nos va a olvidar en la vida”.

Jeisson Gutierrez Las gemelas Linda y Andrea Marti Vanegas, Las Barbies del Vallenato.

Le hace coro a 15 canciones

El corista copeyano Walbert Orozco Herrera, quien laboró durante 16 años con Poncho Zuleta y también pasó los últimos tres años de vida de Diomedes Díaz en su frente vocal, es uno de los coristas más destacados dentro del Concurso de la Canción Inédita donde en la primera ronda se sumó a 15 temas, en segundo ronda a 13 y en plena semifinal lo hace en seis temas.

Entre las obras que respalda su voz se destacan títulos como Leyenda del Valle, de la joven compositora Andrea Barrios, quien ha sorprendido por su talento emergente; Vas a llorar, del reconocido Félix Carrillo; y Un regalo de Dios, de Fabián Dangón. A estas se suman otras piezas de autores como Faustino De la Ossa, Álvaro Pérez Delgado y José Montenegro, reflejando la diversidad musical que caracteriza el concurso.

Jeisson Gutierrez El corista copeyano Walbert Orozco Herrera.

Ser corista en este nivel no es tarea sencilla. Implica preparación, oído fino y una rápida capacidad de acople. “No tenemos un equipo de trabajo fijo. Antes de presentarnos pasamos por ensayos para encontrar los tonos y el molde de cada canción”, explica Orozco, quien resalta que el resultado final es fruto de ese esfuerzo colectivo.

Más allá del aspecto artístico, también existe un incentivo económico que, aunque modesto, representa un apoyo para los músicos. “Por cada ronda se reciben alrededor de 120 mil pesos”, comenta, dejando claro que, pese a ello, la principal motivación sigue siendo la pasión por el vallenato.

La trayectoria de Orozco respalda su experiencia. Durante 16 años formó parte del equipo del legendario Poncho Zuleta, una de las voces más emblemáticas del género. Con él logró grabar cinco canciones, entre ellas ‘Regresa’, incluida en el álbum ‘La trampa’, lanzado a finales de los años 90 y que alcanzó gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En la actualidad los coros de Walbert acompañan al cantante pivijayero Joaco Pertúz con quien lleva cinco años de labores.

El jurado lo integran Unaldo José Rocha, alcalde de San Diego y rey de la canción inédita del año 2024. Rocha también es folclorista y verseador. Fue Rey de Reyes en Patillal.

Lo acompañaba José Rodolfo González, compositor y guitarrista de la música vallenata. González ha sido jurado por más de 10 años. Y cerraba Michel García, rey de la Canción Inédita en el 2025, con una presentación que conmovió al parque de la Leyenda Vallenata.