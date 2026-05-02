La ex creadora de contenido conocida como ‘Valentina Mor’ fue detenida este sábado, tras estar presuntamente vinculada a un caso de hurto de tarjetas contra un ciudadano extranjero, en la ciudad de Medellín.

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El procedimiento se llevó a cabo en la capital de Antioquia, en medio de operativos de control, luego de que surgieran denuncias relacionadas con movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la víctima.

De acuerdo a información preliminar, la detenida habría utilizado tarjetas de crédito pertenecientes al afectado para realizar múltiples transacciones, vaciando por completo sus fondos.

Aunque esta información aún está en proceso de verificación, organismos judiciales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de la implicada.

Cabe señalar, que el caso se encuentra actualmente en etapa inicial, por lo que las autoridades competentes serán las encargadas de recopilar pruebas, analizar evidencias y definir si hay motivos suficientes para continuar formalmente un proceso penal contra la capturada.

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Mientras tanto, la capturada permanece a disposición de la justicia, a la espera de las decisiones que se adopten en el marco del proceso.

‘Valentina Mor’ alcanzó popularidad en las redes hace algunos años, cuando apareció en una entrevista informal en el Centro Histórico de Cartagena, captando la atención del público al imitar un acento paisa, a pesar de ser venezolana. Este momento se volvió viral en distintas plataformas y la posicionó como un personaje muy comentado en internet.