El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud reportaron este viernes la detección del segundo caso de mpox clado Ib en el país, identificado en la ciudad de Bogotá.

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A través de un comunicado, las entidades indicaron que la identificación de este nuevo caso es resultado del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y por laboratorio, que permiten el monitoreo continuo de este evento de interés en salud pública.

“Estas acciones se desarrollan en articulación con las entidades territoriales de salud, responsables de la detección oportuna de casos, el diagnóstico por laboratorio, la investigación epidemiológica de campo, el seguimiento de contactos y la implementación de medidas de control, en el marco del sistema de vigilancia en salud pública”, detallaron.

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Asimismo, señalaron que desde la confirmación del caso se activaron de manera inmediata las acciones de investigación epidemiológica de campo, incluyendo el cerco epidemiológico y el monitoreo de contactos en articulación con la entidad territorial.

“El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario, bajo seguimiento clínico y epidemiológico”, precisaron.

Cifraron en 4.830 los casos de mpox clado II registrados entre 2022 y 2026. Ante estas detecciones, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia intensificada y el seguimiento estricto de la situación, conforme a los protocolos nacionales de investigación y respuesta.

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“El país cuenta con lineamientos técnicos y capacidad de respuesta para la gestión de este evento, establecidos en la Circular Conjunta Externa 0019 de 2024″, subraya el comunicado.

Por último, recomendaron a la ciudadanía consultar oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas como fiebre, cefalea, adenopatías o lesiones cutáneas, especialmente si existe antecedente de contacto estrecho de riesgo.

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El virus mpox se clasifica en dos grandes grupos:

Clado I : con mayor capacidad de transmisión entre humanos.

: con mayor capacidad de transmisión entre humanos. Clado II: predominante en Colombia desde 2022 y de menor severidad.

El caso detectado corresponde al clado Ib, una subvariante del clado I que ha generado alertas internacionales por su comportamiento epidemiológico.

El contagio ocurre por contacto directo o indirecto con fluidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de personas o animales infectados. También puede transmitirse a través de objetos contaminados como ropa, toallas o utensilios.

Las autoridades aclaran que no se trata de una transmisión inmediata por cercanía breve, sino que generalmente requiere contacto prolongado.

La mpox es una enfermedad viral que produce: