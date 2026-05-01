La organización Caribe Afirmativo lanzó este jueves en Bogotá, en colaboración con la embajada de España, una campaña para visibilizar las violencias que enfrentan mujeres lesbianas, bisexuales y trans en situación de movilidad humana en Colombia.

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“Es fundamental visibilizar las vulneraciones de derechos que afectan a estas mujeres y fortalecer la cooperación para avanzar en su protección”, afirmó el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, durante la apertura del evento, celebrado con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

La iniciativa surge de los hallazgos del proyecto Enterezas, creado en 2018, que documenta las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan estas mujeres, agravadas por factores como la precariedad económica, el desarraigo, las barreras institucionales y la xenofobia.

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La organización busca posicionar esta problemática en la agenda pública y promover un enfoque interseccional y de derechos humanos, así como fortalecer rutas de atención y acceso a la justicia para esta población.

La propuesta busca además cerrar vacíos de información y conversación pública que, según sus impulsores, contribuyen a invisibilizar estas experiencias y dificultan el acceso efectivo a derechos.

“Lo que no se nombra difícilmente se puede proteger. Nombrar estas realidades es el primer paso para transformarlas”, señaló el director de la organización, Wilson Castañeda, quien explicó que el proyecto nació para visibilizar las agendas de mujeres dentro del movimiento LGBTIQ+.

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“El país requiere un movimiento más lésbico y transformador, y hoy uno de los principales retos es garantizar condiciones de vida dignas para mujeres migrantes lesbianas, bisexuales y trans”, afirmó.

Castañeda advirtió además que la violencia contra personas LGBTIQ+ persiste en Colombia y afecta cada vez más a población migrante y refugiada.