Los operativos de registro y control que adelantan las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en las vías del departamento de Bolívar permitieron la incautación de estupefacientes y licor adulterado.

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De acuerdo con los reportes oficiales, en el tramo San Onofre - Cartagena, Ruta 9005, a la altura del kilómetro 52+000 en jurisdicción del municipio de María La Baja, fueron incautadas cerca de 6.000 dosis de marihuana que eran transportadas en un vehículo de carga; mientras que en esa misma vía, kilómetro 62, sector del peaje de Gambote, incautaron 400 botellas de licor adulterado.

El procedimiento se llevó a cabo en medio de planes de registro y control, cuando los uniformados detuvieron una camioneta que cubría la ruta Cartagena – El Carmen de Bolívar, y al inspeccionar el vehículo, encontraron 264 botellas de 375 ml y 204 botellas de 2000 ml de aperitivo ‘Tres Quince’, las cuales presentaban irregularidades en sus estampillas de seguridad.

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Policía de Bolívar

De acuerdo con las autoridades, estas alteraciones evidencian que el producto no cumplía con los requisitos legales para su comercialización, lo que representa un riesgo para la salud pública.

El licor incautado fue dejado a disposición del Departamento de Bienes y Rentas de la Gobernación de Bolívar, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes.

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Y el hallazgo de la marihuana se produjo al revisar la mercancía en la que estaba oculta con el fin de evadir los controles de las autoridades en este corredor vial.

Sobre este hallazgo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, dijo que “este tipo de modalidades son utilizadas frecuentemente por redes de microtráfico para abastecer distintos puntos de distribución en la región”.