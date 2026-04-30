En Cartagena, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeimi Paola Vargas Gómez por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa para acceder a un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

De acuerdo con la investigación, la mujer habría cargado en la plataforma SECOP II un título técnico laboral espurio que la acreditaba como técnica en actuación y teatro, supuestamente expedido por un instituto de Bucaramanga. Con este documento habría logrado cumplir los requisitos exigidos por la entidad y acceder a mejores condiciones salariales dentro del contrato.

El acuerdo, suscrito en marzo de 2025 por un valor de 55 millones de pesos y con una duración de nueve meses, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año. Sin embargo, según el ente acusador, esta situación habría permitido que Vargas Gómez se apropiara indebidamente de 8.647.500 pesos, derivados del reconocimiento de un nivel de formación que no correspondía a la realidad.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. No obstante, la procesada no aceptó los cargos.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como se sabe, el proceso se originó tras detectar inconsistencias en los documentos académicos que la artista habría presentado para vincularse a la entidad mencionada. Según el ente acusador, estos soportes habrían sido utilizados para acreditar un nivel de formación que le permitió acceder a mejores condiciones económicas en la contratación durante 2025.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el documento en cuestión certificaba que Vargas era tecnóloga en actuación y teatro, supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Sin embargo, las verificaciones arrojaron varias inconsistencias: