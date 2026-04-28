Unidades de la Policía Antinarcóticos que hacen presencia en el aeropuerto de Cartagena capturaron a un ciudadano que pretendía abordar un vuelo con escala en Panamá y México, con destino final a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), transportando más de cuatro kilos de cocaína camuflados en su equipaje.

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El pasajero, 44 años de edad, fue ubicado gracias a los funcionarios de la Policía Nacional mediante labores de vigilancia y perfilamiento. Le hallaron 12 rollos de papel de impresión al interior de una maleta y estos rollos a su vez estaban impregnados con una sustancia que, tras ser sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dio positivo para cocaína.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que con este importante resultado se logra afectar las finanzas criminales y evitar la comercialización de más de 12 mil dosis de cocaína, avaluadas en más de 300 mil dólares (más de 1.500 millones de pesos), en los mercados internacionales.

Además, informó que en lo corrido del año han capturado a cerca de 1.200 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 546 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo el oficial.

La ciudadanía puede denunciar a través de las líneas 123 y 3213946246, además del correo: sijin.mecar@policia.gov.co